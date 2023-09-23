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У парку Співоче відкрито «Магічний сад» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У парку Співоче відкрито «Магічний сад» (фото)
На Співочому представлено 35 об'ємних 3D фігур і висаджено понад 10 тисяч хризантем
фото: Facebook /Співоче

Гостей парку зустрінуть 35 героїв із легенд про міфічних створінь

22 вересня у столичному парку Співоче стартував проєкт «Магічний сад» із казковими героями та масштабними квітковими інсталяціями.  

«Це не традиційна виставка, до яких вже звикли гості парку. А справжній тематичний парк, де кожен відвідувач зможе відчути себе частиною історії», – розповідають організатори.

Загалом на Співочому представлено 35 об'ємних 3D фігур і висаджено понад 10 тисяч хризантем. Кожна фігура – це герой легенди про міфічних створінь, що оберігають Землю.

Голосом проєкту став народний артист України, український актор театру та кіно Богдан Бенюк. Він озвучив головного героя проєкту, що зустрічає гостей «Магічного саду».

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У парку Співоче стартував проєкт «Магічний сад»
фото: Facebook /Співоче

Окрім масштабних квіткових композицій та яскравих фотозон у парку передбачені аніматори для дітей, костюмований персонал, а також програма вихідного дня та зони відпочинку для дорослих.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

За подробицями звертайтесь в Instagram або у Facebook заходу.

Важливо: вхід для представників ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Вхід для пенсіонерів безкоштовний по понеділках та вівторках.

Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 

Коли: з 22 вересня

Вхід: для дорослих – 200 грн

для дітей –100 грн.

Теги: Київ виставка парк

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