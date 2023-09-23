У парку Співоче відкрито «Магічний сад» (фото)

На Співочому представлено 35 об'ємних 3D фігур і висаджено понад 10 тисяч хризантем

Гостей парку зустрінуть 35 героїв із легенд про міфічних створінь

22 вересня у столичному парку Співоче стартував проєкт «Магічний сад» із казковими героями та масштабними квітковими інсталяціями.

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«Це не традиційна виставка, до яких вже звикли гості парку. А справжній тематичний парк, де кожен відвідувач зможе відчути себе частиною історії», – розповідають організатори.

Загалом на Співочому представлено 35 об'ємних 3D фігур і висаджено понад 10 тисяч хризантем. Кожна фігура – це герой легенди про міфічних створінь, що оберігають Землю.

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Голосом проєкту став народний артист України, український актор театру та кіно Богдан Бенюк. Він озвучив головного героя проєкту, що зустрічає гостей «Магічного саду».

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У парку Співоче стартував проєкт «Магічний сад» фото: Facebook /Співоче

Окрім масштабних квіткових композицій та яскравих фотозон у парку передбачені аніматори для дітей, костюмований персонал, а також програма вихідного дня та зони відпочинку для дорослих.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

За подробицями звертайтесь в Instagram або у Facebook заходу.

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Важливо: вхід для представників ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Вхід для пенсіонерів безкоштовний по понеділках та вівторках.

Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Коли: з 22 вересня

Вхід: для дорослих – 200 грн

для дітей –100 грн.