За звіряче катування собаки студент отримав п’ять років тюрми умовно

У суді обвинувачений пояснив, що в такий спосіб відплатив за те, що напередодні його покусали собаки

Вінницький міський суд призначив місцевому студенту покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 грудня.

За матеріалами справи 20 серпня близько 10 ранку обвинувачений, перебуваючи в дворі житлового багатоквартирного будинку, помітив безпритульну собаку. Спіймавши її, хлопець сів зверху на неї і почав ножом наносити хаотичні удари в тулуб тварини. Від отриманих поранень собака помер. Далі він викинув труп тварини на смітник, який розташований поблизу будинку.

У суді хлопець визнав свою вину і щиро розкаявся. Сказав, що до вчинення злочину спонукало те, що напередодні його покусали собаки.

Суд наголосив, що обвинувачений вчинив тяжкий злочин проти громадського порядку та моральності. Водночас суд врахував, що до злочину хлопця спонукала травма, яку він отримав напередодні.

У вироку сказано, що обвинувачений повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи та навчання, не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Як повідомляв «Главком», у селі Кухарі Вишгородського району було виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що з 8 листопада в Україні набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами.