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    Під Радою мітингував динозавр (фото)

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    &laquo;Допотопний мітинг&raquo; під парламентом - Під Радою мітингував динозавр (фото)
    «Допотопний мітинг» під парламентом
    фото: UAnimals/Facebook.

    Активісти закликають Верховну Раду заборонити цирки з тваринами

    В середу, 15 грудня біля Верховної Ради України активісти UAnimals провели «Допотопний мітинг». На акції активіст в костюмі динозавра закликав депутатів відмовитись від розваг кам’яного віку і заборонити цирки з тваринами, прийнявши законопроєкт №5409. Про це повідомляється на сторінці UAnimals у Facebook.

    Згідно з опублікованим дослідженням агенції Kantar, 57% українців підтримують заборону цирків з тваринами, а проти виступають всього 22%.

    У відповідь на заклик захисників тварин голова Верховної Ради вніс у порядок денний законопроєкт №5409. Втім законопроєкт стоїть в списку 28-м.

    Активісти UAnimals закликають депутатів підтримати важливу ініціативу.

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    Під Радою мітингував динозавр (фото)
    Під Радою мітингував динозавр (фото)
    Під Радою мітингував динозавр (фото)
    Під Радою мітингував динозавр (фото)
    Під Радою мітингував динозавр (фото)

    Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувся акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

    Теги: Верховна Рада Київ закон тварини протести у Києві цирк
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    Під Радою мітингував динозавр (фото)