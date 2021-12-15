Під Радою мітингував динозавр (фото)

Активісти закликають Верховну Раду заборонити цирки з тваринами

В середу, 15 грудня біля Верховної Ради України активісти UAnimals провели «Допотопний мітинг». На акції активіст в костюмі динозавра закликав депутатів відмовитись від розваг кам’яного віку і заборонити цирки з тваринами, прийнявши законопроєкт №5409. Про це повідомляється на сторінці UAnimals у Facebook.

Згідно з опублікованим дослідженням агенції Kantar, 57% українців підтримують заборону цирків з тваринами, а проти виступають всього 22%.

У відповідь на заклик захисників тварин голова Верховної Ради вніс у порядок денний законопроєкт №5409. Втім законопроєкт стоїть в списку 28-м.

Активісти UAnimals закликають депутатів підтримати важливу ініціативу.

Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувся акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.