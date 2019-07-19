У поліції Київщини кадрові перестановки



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Головне управління Нацполіції в Київській області

Призначені нові керівники територіальних підрозділів поліції Київщини

Сьогодні, 19 липня, наказом керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова призначено заступника начальника обласного Главку Олександра Шляховського, який буде відповідати за напрямок роботи кримінальної поліції. До цього він обіймав посаду начальника Бориспільської поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Також призначені нові керівники територіальних підрозділів поліції.

Так, відсьогодні поліцію Бориспільського району очолив підполковник поліції Тарас Кравчук. Раніше він працював на посаді заступника начальника Києво-Святошинського відділу поліції.

На посаду керівника Переяслав-Хмельницької поліції призначено колишнього заступника Броварського відділу поліції – підполковника поліції Максима Скидана.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв 17 липня представив нового керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, який раніше обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.