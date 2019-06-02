У поліції розповіли подробиці поранення 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці кажуть, що все вийшло випадково

У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський «пристрілював» рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в області.

«Під час проведення необхідних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до отримання травми хлопчиком, встановлено наступне. Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі «пристрілював» рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина», - повідомили у відомстві.

У зв’язку з тим, що до події причетний поліцейський, усі матеріали перевірки, речові докази направлені до Державного бюро розслідувань, його працівники будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Двоє підозрюваних у важкому пораненні п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.