У понеділок через футбол метро Києва перейде на особливий режим



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Перед початком гри можливе закриття на вхід станції «Олімпійська»

Внесено зміни у роботу трьох станцій столичного метрополітену

У ніч із 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше.

Зміни у роботі метро пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Також будуть деякі зміни у роботі станцій метро:

перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська»

після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні метрополітену.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 14 жовтня, у зв’язку з футбольним матчем на стадіоні НСК «Олімпійський» для безпечного руху вболівальників, пішоходів і пасажирів внесено зміни до транспортного руху. Зокрема, буде заборонено рух транспорту вулицями в центрі Києва.