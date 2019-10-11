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    У понеділок через футбол метро Києва перейде на особливий режим

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    <p>Перед початком гри можливе закриття на вхід станції &laquo;Олімпійська&raquo;</p> - У понеділок через футбол метро Києва перейде на особливий режим

    Перед початком гри можливе закриття на вхід станції «Олімпійська»

    Внесено зміни у роботу трьох станцій столичного метрополітену

    У ніч із 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на одну годину довше.

    Зміни у роботі метро пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Також будуть деякі зміни у роботі станцій метро:

    • перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська»
    • після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні метрополітену.

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    Як повідомлялося раніше, у понеділок, 14 жовтня, у зв’язку з футбольним матчем на стадіоні НСК «Олімпійський» для безпечного руху вболівальників, пішоходів і пасажирів внесено зміни до транспортного руху. Зокрема, буде заборонено рух транспорту вулицями в центрі Києва.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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