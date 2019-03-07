У приміщенні Київського рибоохоронного патруля виявлено «прослушку»



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В офісі була схована мініатюрна відеокамера Фото: Київський рибоохоронний патруль

Про знахідку повідомлено Службу безпеки України

У середу, 6 березня, на одній із рибоохоронних дільниць у службовому приміщенні Київського рибоохоронного патруля було виявлено комплекс негласного зняття інформації, який складався із мініатюрної відеокамери, мікрофону, Wi-Fi роутера, модема 4G, відеокарти, антен-ретрансляторів і все це було досить професійно приховано у внутрішній інтер’єр. Про це повідомив у Facebook начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Він заявив, що таким чином відбулась чергова спроба тиску на нього та «дискредитації, підриву авторитету органу державної влади та створення соціальної напруги населення, зокрема серед рибалок та шанувальників шанобливого ставлення до природи».

Про знахідку було повідомлено Службу безпеки України, на місце події прибула слідчо-оперативна група та вилучила даний комплекс.

Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за статтею 359 КК України, за що передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі.