Порушення під час виборчої кампанії: на Київщині вже складено 18 протоколів



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Поліція перевіряє усі повідомлення про порушення

Жодне повідомлення не знайшло свого підтвердження

За дві доби поліція Київщини здійснила перевірку п’яти звернень громадян щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Біла Церква про те, що на бульварі Олександрійський, біля критого ринку, стоїть намет на підтримку одного з кандидатів у президенти України. А в цей час невстановлені особи запитують перехожих, хто за кого віддасть свої голоси.

За вказаною адресою одразу прибула група реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції. На місці події поліцейські порушення чинного законодавства не виявили.

Жителька міста Яготин до поліції звернулась із заявою про те, що голова окружної виборчої комісії не залишає в сейфі печатку окружної виборчої комісії. За даним фактом була проведена перевірка. На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Яготинського відділення поліції.

Також працівники поліції провели перевірку за зверненнями жителів Бориспільського, Києво-Святошинського та Фастівського районів щодо незаконного розміщення, на думку заявників, наметів та розповсюдження агітаційних матеріалів.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 149 повідомлень.

За всіма фактами щодо порушення Закону України «Про вибори Президента України» працівники поліції провели всебічні, об’єктивні перевірки та прийняли законні рішення.

Складено 18 адміністративних протоколів за ч. 2 ст. 212-13, по одному протоколу за ст. 173 та за ст. 183 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Також триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.