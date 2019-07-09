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    У приватній садибі в Києві вщент згоріли гараж і Mercedes

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    У приватній садибі в Києві вщент згоріли гараж і Mercedes

    Рятувальники ліквідували пожежу на території приватної садиби

    У ніч на вівторок, 9 липня, сталася пожежа на території приватної садиби на вул. Красицького, 19, що в Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:58.

    На місце події було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в двоповерховому цегляному гаражі, в якому знаходився автомобіль Mercedes. Через безпосередню близькість вогонь швидко перекинувся на двоповерховий житловий будинок, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 01:34 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована.

    Внаслідок пожежі гараж та автомобіль згоріли повністю, пошкоджено пластикову обшивку будинку.

    На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 липня, сталася пожежа в кафе на вул. Єлизавети Чавдар, 28, що у Дарницькому районі столиці.

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