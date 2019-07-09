У приватній садибі в Києві вщент згоріли гараж і Mercedes



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Рятувальники ліквідували пожежу на території приватної садиби

У ніч на вівторок, 9 липня, сталася пожежа на території приватної садиби на вул. Красицького, 19, що в Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:58.

На місце події було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в двоповерховому цегляному гаражі, в якому знаходився автомобіль Mercedes. Через безпосередню близькість вогонь швидко перекинувся на двоповерховий житловий будинок, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 01:34 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована.

Внаслідок пожежі гараж та автомобіль згоріли повністю, пошкоджено пластикову обшивку будинку.

На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 липня, сталася пожежа в кафе на вул. Єлизавети Чавдар, 28, що у Дарницькому районі столиці.