На озері Верховина у Києві потонув чоловік



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Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег

Тіло чоловіка знаходилося на відстані 60 м від берега

У середу, 24 липня, у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини. Інформація про це надійшла до столичної Служби порятунку 101 о 18:50.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

Як виявилось, на відстані 60 м від берега виявлено тіло потопельника чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

Нагадаємо, 20 липня на території пляжу «Золотий» на острові Гідропарк у річці Дніпро виявили тіло людини.

З початку липня на водоймах в Україні загинули 122 людини, в тому числі 12 дітей.