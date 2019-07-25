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    Новини

    На озері Верховина у Києві потонув чоловік

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    <p>Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег</p> - На озері Верховина у Києві потонув чоловік

    Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег

    Тіло чоловіка знаходилося на відстані 60 м від берега

    У середу, 24 липня, у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини. Інформація про це надійшла до столичної Служби порятунку 101 о 18:50.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві.

    Як виявилось, на відстані 60 м від берега виявлено тіло потопельника чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег.

    Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

    Нагадаємо, 20 липня на території пляжу «Золотий» на острові Гідропарк у річці Дніпро виявили тіло людини.

    З початку липня на водоймах в Україні загинули 122 людини, в тому числі 12 дітей.

     

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