Прибирання схилів озера Зелене. Комунальники вдалися до нестандартних рішень
За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубометрів сміття
На озері Зелене в Подільському районі Києва тривають активні роботи з прибирання та запобігання забрудненню території довкола озера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Плесо».
Як зазначається, першочерговим завданням комунальників є очищення схилів навколо озера від сміття. Ці дії спрямовані на покращення екологічного стану водойми та запобігання повторному забрудненню території.
«Мобільна бригада служби утримання водних об'єктів здійснила вивіз частини зібраного сміття. Робота ускладнювалася крутими схилами, тому доводилосяся застосовувати нестандартні рішення, зокрема канатну переправу», – повідомили у комунальному підприємстві.
Зазначається, що для прибирання території була залучена спеціалізована техніка, а саме: самоскид, навантажувач та трактор.
За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубічних метрів сміття.
Роботи з прибирання та попередження забруднення озера Зелене триватимуть і надалі, щоб забезпечити його чистоту, зазначили у комунальній службі.
Нагадаємо, на озері «Зелене» у Подільському районі Києва встановлять камери відеоспостереження. Це дасть можливість комунальникам завчасно запобігати забрудненню водойми. Також було ініційовано співпрацю з комунальним підприємством «Інформатика» з метою вирішення нагальної проблеми незаконного сміттєзвалища, розташованого поблизу озера «Зелене».
До слова, правоохоронці Києва повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому посадовцю комунального об'єднання «Київзеленбуд». Йому інкримінують переплату 200 тис. грн за матеріали під час ремонту парку навколо озера Срібний Кіл. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановили, що ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт».
Коментарі — 0