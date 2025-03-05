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Прибирання схилів озера Зелене. Комунальники вдалися до нестандартних рішень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прибирання схилів озера Зелене. Комунальники вдалися до нестандартних рішень
Робота прибиральників ускладнювалася крутими схилами
скриншот відео

За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубометрів сміття

На озері Зелене в Подільському районі Києва тривають активні роботи з прибирання та запобігання забрудненню території довкола озера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Плесо».  

Як зазначається, першочерговим завданням комунальників є очищення схилів навколо озера від сміття. Ці дії спрямовані на покращення екологічного стану водойми та запобігання повторному забрудненню території.

Для прибирання території була залучена спеціалізована техніка, а саме: самоскид, навантажувач та трактор
Для прибирання території була залучена спеціалізована техніка, а саме: самоскид, навантажувач та трактор
скриншот відео

«Мобільна бригада служби утримання водних об'єктів здійснила вивіз частини зібраного сміття. Робота ускладнювалася крутими схилами, тому доводилосяся застосовувати нестандартні рішення, зокрема канатну переправу», – повідомили у комунальному підприємстві.

Зазначається, що для прибирання території була залучена спеціалізована техніка, а саме: самоскид, навантажувач та трактор.

За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубічних метрів сміття. 

За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубометрів сміття
За словами комунальників, з території Зеленого озера було вивезено 75 кубометрів сміття
скриншот відео

Роботи з прибирання та попередження забруднення озера Зелене триватимуть і надалі, щоб забезпечити його чистоту, зазначили у комунальній службі. 

Нагадаємо, на озері «Зелене» у Подільському районі Києва встановлять камери відеоспостереження. Це дасть можливість комунальникам завчасно запобігати забрудненню водойми.  Також було ініційовано співпрацю з комунальним підприємством «Інформатика» з метою вирішення нагальної проблеми незаконного сміттєзвалища, розташованого поблизу озера «Зелене».

До слова, правоохоронці Києва повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів колишньому посадовцю комунального об'єднання «Київзеленбуд». Йому інкримінують переплату 200 тис. грн за матеріали під час ремонту парку навколо озера Срібний Кіл. Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури. Правоохоронці встановили, що ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об'єднання, «розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт».

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Теги: Київ сміття трактор водойма робота

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