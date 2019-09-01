В Одесі почалися масові перевірки готелів і санаторіїв



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Пожежа в готелі «Токіо Стар» в Одесі Фото: Думська

Співробітники ДСНС збираються перевірити більше тисячі будівель

Після пожежі в Одесі в готелі «Токіо Стар» рятувальники почали масові перевірки всіх санаторіїв і готелів по всій області.

Про це повідомили в пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що до перевірок залучили фахівців з усієї України. Всього в Одеській області вони повинні будуть перевірити 1001 будівлю до 16 грудня 2019 року. Станом на 30 серпня перевірено 99 будівель.

При огляді приміщень рятувальники звертають увагу на роботу пожежних сигналізацій, засоби пожежогасіння і на те, чи є джерела зовнішнього протипожежного захисту.

Вони також перевіряють можливість пожежних машин під'їхати до будівлям у разі пожежі.

Також перевіряються шляхи евакуації людей на відповідність пожежним нормам.

На сьогодні за порушення правил пожежної безпеки вже складено 36 адміністративних протоколів.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.