У середу Київщину накриє туман

Рятувальники попередили про туман у столиці та області

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про туман у Києві та Київській області у середу, 27 грудня. Про це йдеться на сайті ДСНС. «27 грудня у м. Києві та Київській області туман», - інформують рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туман у Києві

Рятувальники попередили про туман у столиці та області

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про туман у Києві та Київській області у середу, 27 грудня. Про це йдеться на сайті ДСНС.

«27 грудня у м. Києві та Київській області туман», - інформують рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у столиці буде тепло, 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.

Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури.