У середу Київщину накриє туман
- Сьогодні, 08:19
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Туман у Києві
Рятувальники попередили про туман у столиці та області
Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про туман у Києві та Київській області у середу, 27 грудня. Про це йдеться на сайті ДСНС.
«27 грудня у м. Києві та Київській області туман», - інформують рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у столиці буде тепло, 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.
Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури.