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    У середу Київщину накриє туман

    Рятувальники попередили про туман у столиці та області
    Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про туман у Києві та Київській області у середу, 27 грудня. Про це йдеться на сайті ДСНС. «27 грудня у м. Києві та Київській області туман», - інформують рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у
    • Сьогодні, 08:19
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    Туман у Києві
    Туман у Києві

    Рятувальники попередили про туман у столиці та області

    Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про туман у Києві та Київській області у середу, 27 грудня. Про це йдеться на сайті ДСНС.

    «27 грудня у м. Києві та Київській області туман», - інформують рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

    Як повідомлялося, у Києві без опадів, +4+6 градусів. До кінця тижня у столиці буде тепло, 29-30 грудня можливий дощ та поривчастий вітер.

    Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури.

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