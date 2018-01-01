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    У середу родичі політв’язнів прийдуть на Банкову шукати зустрічі з президентом

    Основна вимога акції – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів
    21 лютого о 13:00 відбудеться акція родичів політв'язнів Кремля «Чекаємо на зустріч з президентом». Про це йдеться у facebook. [READ_MORE] Захід відбудеться під Адміністрацією президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) й триватиме одну годину. В акції візьмуть участь родичі бранців Кремля, яких утримують в тюрмах на
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    <span>Організатор акції Ігор Котелянець -&nbsp;брат кримського &laquo;диверсанта&raquo; Євгена Панова</span>
    Організатор акції Ігор Котелянець - брат кримського «диверсанта» Євгена Панова

    Основна вимога акції – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів

    21 лютого о 13:00 відбудеться акція родичів політв'язнів Кремля «Чекаємо на зустріч з президентом». Про це йдеться у facebook.

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    Захід відбудеться під Адміністрацією президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) й триватиме одну годину. В акції візьмуть участь родичі бранців Кремля, яких утримують в тюрмах на території Російської Федерації та в окупованому Криму.

    Основна вимога учасників – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів. 

    В рамках акції перед Адміністрацією буде облаштовано «Місце для президента», де його чекатимуть рідні та близькі запроторених у російські тюрми громадян України. Вони публічно озвучать свої вимоги з метою привернути увагу з боку гаранта Конституції. 

    «Нагадаємо, що родичі політв’язнів, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації та в окупованому Криму, неодноразово просили зустрічі з президентом України, щоб з’ясувати, чи планується включення їхніх рідних до обмінних списків. Також вони просять призначити уповноважений орган чи особу відповідальну за звільнення бранців Кремля», - йдеться у повідомленні. 

    Раніше родичі та друзі бранців Кремля закликали західних політиків бойкотувати ЧС 2018 в Росії.

     

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