У середу родичі політв’язнів прийдуть на Банкову шукати зустрічі з президентом

Основна вимога акції – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів

21 лютого о 13:00 відбудеться акція родичів політв'язнів Кремля «Чекаємо на зустріч з президентом». Про це йдеться у facebook. [READ_MORE] Захід відбудеться під Адміністрацією президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) й триватиме одну годину. В акції візьмуть участь родичі бранців Кремля, яких утримують в тюрмах на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатор акції Ігор Котелянець - брат кримського «диверсанта» Євгена Панова

Основна вимога акції – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів

21 лютого о 13:00 відбудеться акція родичів політв'язнів Кремля «Чекаємо на зустріч з президентом». Про це йдеться у facebook.

Захід відбудеться під Адміністрацією президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) й триватиме одну годину. В акції візьмуть участь родичі бранців Кремля, яких утримують в тюрмах на території Російської Федерації та в окупованому Криму.

Основна вимога учасників – зустріч з президентом для отримання інформації щодо перспектив звільнення політв’язнів.

В рамках акції перед Адміністрацією буде облаштовано «Місце для президента», де його чекатимуть рідні та близькі запроторених у російські тюрми громадян України. Вони публічно озвучать свої вимоги з метою привернути увагу з боку гаранта Конституції.

«Нагадаємо, що родичі політв’язнів, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації та в окупованому Криму, неодноразово просили зустрічі з президентом України, щоб з’ясувати, чи планується включення їхніх рідних до обмінних списків. Також вони просять призначити уповноважений орган чи особу відповідальну за звільнення бранців Кремля», - йдеться у повідомленні.

Раніше родичі та друзі бранців Кремля закликали західних політиків бойкотувати ЧС 2018 в Росії.