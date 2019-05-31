У Шевченківському суді скоєно напад на підозрюваного



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Один із вільних слухачів розпилив в окреме приміщення, в якому перебував підозрюваний, невідому речовину

У четвер, 30 травня, у приміщенні Шевченківського районного суду Києва, перед початком чергового судового засідання у одному із кримінальних проваджень, що розглядаються судом, було вчинено напад на підозрюваного. Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

«Ситуація сталася після того, як підозрюваного доставили до залу судового засідання, безпосередньо перед його початком. Вільні слухачі, які виявили бажання бути присутніми під час судового засідання, вступили у суперечку із підозрюваним. Після чого один із громадян вчинив напад на останнього, розпиливши у окреме приміщення, в якому перебував підозрюваний, невідому речовину», - розповіли у суді.

Наразі про зазначений випадок повідомлено правоохоронні органи, які з'ясовують подробиці вчиненого.

Як повідомляв «Главком», 30 травня представники націоналістичних організацій засипали землею автомобіль депутата Київської міської ради Сергія Кримчака, який обвинувачується незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці. Це сталося біля Шевченківського районного суду столиці, де сьогодні відбувається розгляд справи Кримчака.

Як повідомив лідер організації С14 Сергій Мазур, «активісти СІЧ прийшли на засідання (суду. – Ред.), але Кримчаку не сподобалась громадська увага і він почав бігати від громадськості по всьому суду».