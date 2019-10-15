Названо дати пробного ЗНО-2020



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Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 3 до 24 січня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 21 та 28 березня 2020 року. А реєстрація триватиме з 3 до 24 січня. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Також результат пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

До слова, раніше на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.

Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів». Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».