У спальному районі Києва з’явилося звалище з автопокришок (фото)

Кадри було відзнято на вулиці Каховській у Дніпровському районі

Старі автомобільні покришки скидають біля житлових будинків

В одному зі спальних районів столиці помітили величезне звалище, куди звозять старі автомобільні покришки, які раніше були невід'ємними атрибутами дворів багатоповерхівок.

Відповідні фото з'явилися в Телеграм-каналі «Київ оперативний».

Як стверджує автор публікації, кадри було відзнято на вулиці Каховській у Дніпровському районі.

«Ого, а оце звалище по нормах екології може розміщуватися біля житлових будинків?», – йдеться у повідомленні.

На одному з фото можна побачити, як вантажівка привезла на звалище чергову партію покришок й залишає їх там.

Нагадаємо, у квітні у Києві в рамках місячника з благоустрою із дворів, парків та скверів комунальні служби вивозили старі автомобільні шини для подальшої утилізації. Усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

До слова, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Фото оприлюднила депутатка Київради Аліна Михайлова.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.