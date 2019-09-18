Терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення - поліція



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Зловмисника затримали спільними зусиллями спецпідрозділів КОРД та Альфа Фото: Арсен Аваков, Twitter

Наразі порушено провадження – підготовка до здійснення терористичного акту

Начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко вважає, що чоловік, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його, був під дією якихось речовин.

Про це Крищенко повідомив журналістам.

«Коли ми вивчали місце подій з квадрокоптеру, він (підозрюваний, - ред.) з мисливської зброї пошкодив один квадрокоптер, який впав у річку. Тому ми зрозуміли, що він озброєний, в нього може бути вибухівка», - цитує начальника поліції Києва «Еспресо.TV».

За його словами, наразі порушено провадження – підготовка до здійснення терористичного акту.

«В залежності від наслідків йому загрожує навіть до довічного ув'язнення. Його затримували: він вийшов і силовими діями його було затримано», - зазначив голова київської поліції.

За особистим спостереженням Крищенка, злочинець був під дією якихось речовин. Але він додав, що буде проведена експертиза.

«Вогонь не відкривали, була інформація про вибухівку, тому ми вважали, що вона є. Згодом надамо результат», - додав він.

Як відомо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

Зазначимо, що жодних вимог чоловікн не висував. Через НП зупинилася частина червоної гілки метро, в місті величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

«Київ Оперативний» повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.