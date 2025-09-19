Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
На Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки»
Цього вікенду, 20-21 вересня, столиця пропонує насичену культурну програму для кожного. Любителі мистецтва зможуть відвідати виставки у музеях – від «Івана Марчука» у Музеї історії міста Києва до «Генеалогії ідентичності» у Музеї книги та друкарства. Поціновувачі класики запрошуються на концерт «Перлини Віденської Класики» у Малій опері, а шанувальники сучасної української музики – на концерт Dorofeeva просто неба.
Крім того, на Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки», а у театрах на глядачів чекають як класичні, так і сучасні постановки.
«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 20-21 вересня:
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».
Лекція «Традиції Рош га-Шана у мистецтві»
Напередодні Рош га-Шана, свята початку нового року в юдаїзмі, Музей історії міста Києва запрошує на тематичну лекцію мистецтвознавиці Ірини Климової, завідувачки філії «Музей Шолом-Алейхема». Дослідниця буде розповідати про традиції цього свята і його яскраві прояви в мистецтві.
Коли: 21 вересня, 14:00
Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького вул., 7.
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».
Музей української діаспори:
- до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
Локальний фестиваль «Світличник»
«Світличник» – це локальний культурний фестиваль пам’яті Івана Світличного. Для шістдесятників він був літературним критиком, якому довіряли свої поезії, другом і неформальним наставником. Для тих, кого зустрічав в ув’язненні – лідером руху опору, моральним авторитетом. Сьогодні Світличний сприймається як сусід з минулого, культурний активіст, спільнототворець. Щороку, у День народження Івана Світличного, фестиваль збирає сусідів і киян на серії поліфонічних подій.
20 вересня (вул. Уманська 35, парк «Супутник»):
- 12:00 Презентація напрацювань міждисциплінарної резиденції про шістдесятництво «Уманська 35/20»
- 14:00 Лекція: Іван Світличний і його спільнота шістдесятників.
- 16:00 Як жінки памʼятають про шістдесятництво. Презентація спогадів Марти Дзюби і Мирослави Пінковської.
- 18:00 Поліфонічні читання поезій шістдесятників.
21 вересня (Платформа «Острів» (Волинська 9/21):
- 11:00-14:00. Жива бібліотека з хранителями памʼяті про шістдесятництво та дисидентський рух.
- Книга 1. Йосиф Зісельс. Українська Гельсінська група в українській культурі правозахисту.
- Книга 2. Олена Зарецька. Як Фонд Алли Горської і Віктора Зарецького популяризує спадщину митців-шістдесятників.
- Книга 3. Олег Коцарев. Як видавництво «Смолоскип» підсилювало звучання дисидентського Слова.
- Книга 4. Олена Лодзинська. Музей шістдесятництва – створений шістдесятниками про шістдесятників.
- Книга 5. Леонід Фінберг. Як видавництво «Дух і літера» підсвічує постаті культури.
- Книга 6. Євген Захаров. Як Українська Гельсінська спілка з прав людини продовжує справу дисидентів.
- 15:00-18:00. Паралельні воркшопи від резиденток платформи «Острів».
- Клаптики памʼяті. Текстильний апсайкл-воркшоп від Metåfora.
- «Творити як Сергій Параджанян. Воркшоп з асамбляжу». Проводять Олександра Третякова і Ангеліна Дацюк.
- Відкритий воркшоп зі свічкарства від Олени Вахніної.
Коли: 19-21 вересня.
Музей Шолом-Алейхема:
Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»
За роки перебування у Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.
Коли: до 21 вересня
Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема – вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;
- до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- 29 вересня, 12:00 – лекція «За московську границю».
Тематична екскурсія «Іван Мазепа – великий гетьман України»
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».
Будинок-музей М. Заньковецької:
- персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».
Музей книги і друкарства України:
Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»
Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.
Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».
Коли: виставка триватиме до 28 вересня
Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
Лекція «Міські легенди Київської фортеці»
Київська фортеця, Бюро театралізованих екскурсій та Етно-Пікнік запрошують на інтерактивну лекцію про … відьом, русалок та зміїв у сучасному Києві. Відвідувачам запропонують зануритися у світ столичних легенд у знаковій локації – музеї «Київська фортеця».
«Це величне місце здавна оповите таємницями. Фортеця охоплює кілька укріплень. І, навіть, якщо Ви не чули про привидів у коридорах Косого капоніра, то лисогірські збори відьом вже багато століть відомі на всю Україну. Але, якщо Ви думаєте, що міфи лишилися в сивій давнині – Ви помиляєтесь. Сучасність створює власні легенди. Якісь із них геть новітні, а деякі, вочевидь, «натхненні» образами минувшини. Однак, всі вони є невід’ємною частиною міського життя та культури. Тож, запрошуємо поміркувати про це разом із нами», – запрошують організатори.
Тематичне вбрання вітається.
Коли: 20 вересня, 12:00
Місце проведення: Музей «Київська фортеця», вул Госпітальна, 24А.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 20 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.
- 20 вересня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Сім – "Мистецтво": бібліотека Музею Ханенків»
- 20 вересня, 15:00 – скетчинг у Музейному дворику
- 20 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.
- 21 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.
- 21 вересня, 15:00 – читай-дворик. Міфологія Австралії
- 21 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Дитячий простір «У світі казок»:
- 20 вересня – вистава «Лелія»;
- 21 вересня – вистава «Троє поросят».
Київський академічний театр «Колесо»
- 20 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
- 21 вересня, 14:00 – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;
- 21 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
Київський академічний театр «Золоті ворота»
- 21 вересня, 18:00 – вистава «Бери од жизні всьо».
Київський національний академічний Молодий театр
- 20 вересня, 18:00 – вистава «Як я залишидася сама»;
- 20 вересня, 18:00 – вистава «Праматері степів»;
- 21 вересня, 18:00 – вистава «Патетична соната».
Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки
- 20 вересня, 16:00 – вистава «Тату троянди»;
- 20 вересня, 18:00 – вистава «Дивний випадок із собакою у нічний час»;
- 20 вересня, 18:00 – вистава «Пральня»;
- 21 вересня, 16:00 – вистава «Поромник»;
- 21 вересня, 17:00 – вистава «Безіменна зірка»
Вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною»
У Театрі на Печерську відбудеться філософська вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною». Історія про дерев’яну ляльку – це метафора про велику мрію. Мрію знайти батьків, родинне тепло, стати комусь сином. На вас чекає казка-притча для сімейного перегляду.
Це казка для сімейного перегляду про пошук власної долі, про труднощі і радощі сімейного життя. Про виклики батьківства. На місці героїв нашої вистави може опинитись кожен глядач, причому у реальному житті. Адже більшість з нас вже була і у ролі батьків, і у ролі дитини. Бо саме батьки дарують кожному з нас відчуття теплоти, любові та безпеки. Це те прагнення, з якого починається наше життя, і той стан, до якого ми хочемо повернутись у будь-якому віці.
Коли 21 вересня, 15:00
Місце проведення: Театр на Печерську, вул. Немировича-Данченка, 5.
Вистава «Замовляю любов»
У Театрі на Подолі відбудеться вистава «Замовляю любов». Будь-яка жінка мріє про кохання і чекає свого єдиного-одного. Іноді відчай такий великий, а чекати вже немає сил. Тому, можливо, кохання можна купити? Але скільки коштує справжнє кохання? У самому питанні абсурд і трагізм ситуації. А ще – безодня самотності, яка штовхає на сміливі вчинки заради, бодай єдиної, але миті щастя. Разом з цією дивною парою глядачі пройдуть лабіринтами стосунків і зав'язків, які от-от ладні розірватися під натиском емоцій. І чи стане це почуття справді безцінним для обох? Про це глядачі дізнаються тільки у самому фіналі.
Коли 21 вересня, 16:00
Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.
Концерти
«Моцарт, Гайдн, Бетховен. Перлини Віденської Класики»
21 вересня Мала опера відкриває новий концертний сезон програмою з творів композиторів Віденської класичної школи. Їх імена та твори є справжніми перлинами в короні класичної музики. Чіткість музичної форми, динамічність та симфонізм, розвинена сонатна форма, вплив фольклору на творчість композиторів та авторські теми, що стали народними – ознаки стилю композиторів, яких об'єднав мистецький Відень.
У виконанні ансамблю «Фрески» звучатимуть квартети братів Гайднів – Франца Йозефа та Йогана Міхаеля, флейтовий Дует Вольганга Амадея Моцарта, Контрданси Лідвіга ван Бетховена.
Коли: 21 вересня, 18:00
Місце проведення Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.
Dorofeeva. Концерт просто неба на «В’ява»
21 вересня 2025 року у культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт Dorofeeva у Києві. Вона – артистка, яка на всіх етапах свого творчого шляху досягала успіху. Її вважають найпопулярнішою співачкою сучасної української музичної сцени. Dorofeeva вміє знаходити нові сенси та відчувати серцебиття своїх шанувальників.
Коли: 21 вересня, 19:00
Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.
Стендапи
Підпільний Стендап
Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.
У цей вечір виступатимуть:
- Максим Давиденко. Український стендап комік. Автор каналу «Постійно поруч».
- Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».
- Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.
- Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Дизайнерка. Художниця в душі, буря з таланту і приколів.
Коли: 20 вересня, 19:00
Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.
Стендап шоу про відносини
Імпровізаційне шоу за участю глядачів, де обговорюються справжні жіночі претензії до чоловіків. Завдання коміків – усіляко захищати та виправдовувати чоловіків у запропонованих ситуаціях.
У серці міста, на терасі коворкінгу Кооператив. У разі дощу захід відбудеться в приміщенні тієї ж будівлі.
Коли: 21 вересня, 18:00
Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.
Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі
12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».
За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.
Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.
Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.
Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.
Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00
Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.
