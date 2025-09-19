Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня

На Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки»

Цього вікенду, 20-21 вересня, столиця пропонує насичену культурну програму для кожного. Любителі мистецтва зможуть відвідати виставки у музеях – від «Івана Марчука» у Музеї історії міста Києва до «Генеалогії ідентичності» у Музеї книги та друкарства. Поціновувачі класики запрошуються на концерт «Перлини Віденської Класики» у Малій опері, а шанувальники сучасної української музики – на концерт Dorofeeva просто неба.

Крім того, на Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки», а у театрах на глядачів чекають як класичні, так і сучасні постановки.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 20-21 вересня:

Зміст

Музеї

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

Лекція «Традиції Рош га-Шана у мистецтві»

Напередодні Рош га-Шана, свята початку нового року в юдаїзмі, Музей історії міста Києва запрошує на тематичну лекцію мистецтвознавиці Ірини Климової, завідувачки філії «Музей Шолом-Алейхема». Дослідниця буде розповідати про традиції цього свята і його яскраві прояви в мистецтві.

Коли: 21 вересня, 14:00

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького вул., 7.

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

Локальний фестиваль «Світличник»

​​«Світличник» – це локальний культурний фестиваль пам’яті Івана Світличного. Для шістдесятників він був літературним критиком, якому довіряли свої поезії, другом і неформальним наставником. Для тих, кого зустрічав в ув’язненні – лідером руху опору, моральним авторитетом. Сьогодні Світличний сприймається як сусід з минулого, культурний активіст, спільнототворець. Щороку, у День народження Івана Світличного, фестиваль збирає сусідів і киян на серії поліфонічних подій.

20 вересня (вул. Уманська 35, парк «Супутник»):

12:00 Презентація напрацювань міждисциплінарної резиденції про шістдесятництво «Уманська 35/20»

14:00 Лекція: Іван Світличний і його спільнота шістдесятників.

16:00 Як жінки памʼятають про шістдесятництво. Презентація спогадів Марти Дзюби і Мирослави Пінковської.

18:00 Поліфонічні читання поезій шістдесятників.

21 вересня (Платформа «Острів» (Волинська 9/21):

11:00-14:00. Жива бібліотека з хранителями памʼяті про шістдесятництво та дисидентський рух.

Книга 1. Йосиф Зісельс. Українська Гельсінська група в українській культурі правозахисту.

Книга 2. Олена Зарецька. Як Фонд Алли Горської і Віктора Зарецького популяризує спадщину митців-шістдесятників.

Книга 3. Олег Коцарев. Як видавництво «Смолоскип» підсилювало звучання дисидентського Слова.

Книга 4. Олена Лодзинська. Музей шістдесятництва – створений шістдесятниками про шістдесятників.

Книга 5. Леонід Фінберг. Як видавництво «Дух і літера» підсвічує постаті культури.

Книга 6. Євген Захаров. Як Українська Гельсінська спілка з прав людини продовжує справу дисидентів.

15:00-18:00. Паралельні воркшопи від резиденток платформи «Острів».

Клаптики памʼяті. Текстильний апсайкл-воркшоп від Metåfora.

«Творити як Сергій Параджанян. Воркшоп з асамбляжу». Проводять Олександра Третякова і Ангеліна Дацюк.

Відкритий воркшоп зі свічкарства від Олени Вахніної.

Коли: 19-21 вересня.

Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»

За роки перебування у Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.

Коли: до 21 вересня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема – вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

29 вересня, 12:00 – лекція «За московську границю».

Тематична екскурсія «Іван Мазепа – великий гетьман України»

до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».

персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»

Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.

Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».

Коли: виставка триватиме до 28 вересня

Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Лекція «Міські легенди Київської фортеці»

Київська фортеця, Бюро театралізованих екскурсій та Етно-Пікнік запрошують на інтерактивну лекцію про … відьом, русалок та зміїв у сучасному Києві. Відвідувачам запропонують зануритися у світ столичних легенд у знаковій локації – музеї «Київська фортеця».

«Це величне місце здавна оповите таємницями. Фортеця охоплює кілька укріплень. І, навіть, якщо Ви не чули про привидів у коридорах Косого капоніра, то лисогірські збори відьом вже багато століть відомі на всю Україну. Але, якщо Ви думаєте, що міфи лишилися в сивій давнині – Ви помиляєтесь. Сучасність створює власні легенди. Якісь із них геть новітні, а деякі, вочевидь, «натхненні» образами минувшини. Однак, всі вони є невід’ємною частиною міського життя та культури. Тож, запрошуємо поміркувати про це разом із нами», – запрошують організатори.

Тематичне вбрання вітається.

Коли: 20 вересня, 12:00

Місце проведення: Музей «Київська фортеця», вул Госпітальна, 24А.

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

20 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.

20 вересня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Сім – "Мистецтво": бібліотека Музею Ханенків»

20 вересня, 15:00 – скетчинг у Музейному дворику

20 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

21 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.

21 вересня, 15:00 – читай-дворик. Міфологія Австралії

21 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

20 вересня – вистава «Лелія»;

21 вересня – вистава «Троє поросят».

20 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

21 вересня, 14:00 – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

21 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

21 вересня, 18:00 – вистава «Бери од жизні всьо».

20 вересня, 18:00 – вистава «Як я залишидася сама»;

20 вересня, 18:00 – вистава «Праматері степів»;

21 вересня, 18:00 – вистава «Патетична соната».

20 вересня, 16:00 – вистава «Тату троянди»;

20 вересня, 18:00 – вистава «Дивний випадок із собакою у нічний час»;

20 вересня, 18:00 – вистава «Пральня»;

21 вересня, 16:00 – вистава «Поромник»;

21 вересня, 17:00 – вистава «Безіменна зірка»

Вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною»

У Театрі на Печерську відбудеться філософська вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною». Історія про дерев’яну ляльку – це метафора про велику мрію. Мрію знайти батьків, родинне тепло, стати комусь сином. На вас чекає казка-притча для сімейного перегляду.

Це казка для сімейного перегляду про пошук власної долі, про труднощі і радощі сімейного життя. Про виклики батьківства. На місці героїв нашої вистави може опинитись кожен глядач, причому у реальному житті. Адже більшість з нас вже була і у ролі батьків, і у ролі дитини. Бо саме батьки дарують кожному з нас відчуття теплоти, любові та безпеки. Це те прагнення, з якого починається наше життя, і той стан, до якого ми хочемо повернутись у будь-якому віці.

Коли 21 вересня, 15:00

Місце проведення: Театр на Печерську, вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава «Замовляю любов»

У Театрі на Подолі відбудеться вистава «Замовляю любов». Будь-яка жінка мріє про кохання і чекає свого єдиного-одного. Іноді відчай такий великий, а чекати вже немає сил. Тому, можливо, кохання можна купити? Але скільки коштує справжнє кохання? У самому питанні абсурд і трагізм ситуації. А ще – безодня самотності, яка штовхає на сміливі вчинки заради, бодай єдиної, але миті щастя. Разом з цією дивною парою глядачі пройдуть лабіринтами стосунків і зав'язків, які от-от ладні розірватися під натиском емоцій. І чи стане це почуття справді безцінним для обох? Про це глядачі дізнаються тільки у самому фіналі.

Коли 21 вересня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Концерти

«Моцарт, Гайдн, Бетховен. Перлини Віденської Класики»

21 вересня Мала опера відкриває новий концертний сезон програмою з творів композиторів Віденської класичної школи. Їх імена та твори є справжніми перлинами в короні класичної музики. Чіткість музичної форми, динамічність та симфонізм, розвинена сонатна форма, вплив фольклору на творчість композиторів та авторські теми, що стали народними – ознаки стилю композиторів, яких об'єднав мистецький Відень.

У виконанні ансамблю «Фрески» звучатимуть квартети братів Гайднів – Франца Йозефа та Йогана Міхаеля, флейтовий Дует Вольганга Амадея Моцарта, Контрданси Лідвіга ван Бетховена.

Коли: 21 вересня, 18:00

Місце проведення Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Dorofeeva. Концерт просто неба на «В’ява»

21 вересня 2025 року у культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт Dorofeeva у Києві. Вона – артистка, яка на всіх етапах свого творчого шляху досягала успіху. Її вважають найпопулярнішою співачкою сучасної української музичної сцени. Dorofeeva вміє знаходити нові сенси та відчувати серцебиття своїх шанувальників.

Коли: 21 вересня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Максим Давиденко. Український стендап комік. Автор каналу «Постійно поруч».

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.

Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Дизайнерка. Художниця в душі, буря з таланту і приколів.

Коли: 20 вересня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Стендап шоу про відносини

Імпровізаційне шоу за участю глядачів, де обговорюються справжні жіночі претензії до чоловіків. Завдання коміків – усіляко захищати та виправдовувати чоловіків у запропонованих ситуаціях.

У серці міста, на терасі коворкінгу Кооператив. У разі дощу захід відбудеться в приміщенні тієї ж будівлі.

Коли: 21 вересня, 18:00

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.