Головна Київ Новини
search button user button menu button

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

На Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки»

Цього вікенду, 20-21 вересня, столиця пропонує насичену культурну програму для кожного. Любителі мистецтва зможуть відвідати виставки у музеях – від «Івана Марчука» у Музеї історії міста Києва до «Генеалогії ідентичності» у Музеї книги та друкарства. Поціновувачі класики запрошуються на концерт «Перлини Віденської Класики» у Малій опері, а шанувальники сучасної української музики – на концерт Dorofeeva просто неба.

Крім того, на Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки», а у театрах на глядачів чекають як класичні, так і сучасні постановки.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 20-21 вересня:

Зміст

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

Лекція «Традиції Рош га-Шана у мистецтві»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 1

Напередодні Рош га-Шана, свята початку нового року в юдаїзмі, Музей історії міста Києва запрошує на тематичну лекцію мистецтвознавиці Ірини Климової, завідувачки філії «Музей Шолом-Алейхема». Дослідниця буде розповідати про традиції цього свята і його яскраві прояви в мистецтві.

Коли: 21 вересня, 14:00

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького вул., 7.

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років».

Музей української діаспори:

  • до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • Виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

Локальний фестиваль «Світличник»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 2

​​«Світличник» – це локальний культурний фестиваль пам’яті Івана Світличного. Для шістдесятників він був літературним критиком, якому довіряли свої поезії, другом і неформальним наставником. Для тих, кого зустрічав в ув’язненні – лідером руху опору, моральним авторитетом. Сьогодні Світличний сприймається як сусід з минулого, культурний активіст, спільнототворець. Щороку, у День народження Івана Світличного, фестиваль збирає сусідів і киян на серії поліфонічних подій.

20 вересня (вул. Уманська 35, парк «Супутник»):

  • 12:00 Презентація напрацювань міждисциплінарної резиденції про шістдесятництво «Уманська 35/20»
  • 14:00 Лекція: Іван Світличний і його спільнота шістдесятників.
  • 16:00 Як жінки памʼятають про шістдесятництво. Презентація спогадів Марти Дзюби і Мирослави Пінковської.
  • 18:00 Поліфонічні читання поезій шістдесятників.

21 вересня (Платформа «Острів» (Волинська 9/21):

  • 11:00-14:00. Жива бібліотека з хранителями памʼяті про шістдесятництво та дисидентський рух.
  • Книга 1. Йосиф Зісельс. Українська Гельсінська група в українській культурі правозахисту.
  • Книга 2. Олена Зарецька. Як Фонд Алли Горської і Віктора Зарецького популяризує спадщину митців-шістдесятників.
  • Книга 3. Олег Коцарев. Як видавництво «Смолоскип» підсилювало звучання дисидентського Слова.
  • Книга 4. Олена Лодзинська. Музей шістдесятництва – створений шістдесятниками про шістдесятників.
  • Книга 5. Леонід Фінберг. Як видавництво «Дух і літера» підсвічує постаті культури.
  • Книга 6. Євген Захаров. Як Українська Гельсінська спілка з прав людини продовжує справу дисидентів.
  • 15:00-18:00. Паралельні воркшопи від резиденток платформи «Острів».
  • Клаптики памʼяті. Текстильний апсайкл-воркшоп від Metåfora.
  • «Творити як Сергій Параджанян. Воркшоп з асамбляжу». Проводять Олександра Третякова і Ангеліна Дацюк.
  • Відкритий воркшоп зі свічкарства від Олени Вахніної.

Коли: 19-21 вересня.

Музей Шолом-Алейхема:

Персональна виставка акварелей Сергія Свідерського «Кримські мандри»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 3

За роки перебування у Криму (загальний час із невеликими перервами близько 7,5 років) Сергій Свідерський мав можливість залишити на згадку улюблені місця кримської землі в акварелях. Більшість акварелей – Південнобережжя Криму та околиці Старого Криму. У олівцевих малюнках – саманні будиночки-мазанки в Старому Криму, Ай-Петринская Яйла, невелика кількість акварелей західного узбережжя Криму.

Коли: до 21 вересня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема – вул. Велика Васильківська, 5 («Арена Сіті»).

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;
  • до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Музей гетьманства:

  • 29 вересня, 12:00 – лекція «За московську границю».

Тематична екскурсія «Іван Мазепа – великий гетьман України»

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 25 вересня – 25-а персональна виставка живопису Данила Ноздрі «Під звуки музики Чюрльоніса. На хмаринці бажань».

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • персональна художня виставка «Під зорями й соняшниками» української художниці Лори Манукової.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

Музей книги і друкарства України:

Виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 4

Виставка Анатолія та Богдана Поліщуків «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти», яка відкрилася у Музеї книги і друкарства України 22 серпня, триватиме до 28 вересня 2025 року.

Художник і куратор мистецьких проєктів Богдан Поліщук, досліджуючи власну ідентичність, звертається до життя й творчості свого батька Анатолія Поліщука – художника сакрального монументального, декоративного мистецтва, який прожив 64 роки, розробив та втілив чимало проєктів іконостасів, оздобив художнім ручним різьбленням більшість храмів Миколаєва й Миколаївської області, розвиваючи й утверджуючи на півдні нашої країни український стиль і традицію. На виставці поряд із мистецькими творами обох художників свої історії будуть розповідати інші артефакти творчого й життєвого шляху батька й сина. Реалізація цього проєкту стане чудовою антитезою російській культурній пропаганді про приналежність півдня України «русскому миру».

Коли: виставка триватиме до 28 вересня

Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

Лекція «Міські легенди Київської фортеці»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 5

Київська фортеця, Бюро театралізованих екскурсій та Етно-Пікнік запрошують на інтерактивну лекцію про … відьом, русалок та зміїв у сучасному Києві. Відвідувачам запропонують зануритися у світ столичних легенд у знаковій локації – музеї «Київська фортеця».

«Це величне місце здавна оповите таємницями. Фортеця охоплює кілька укріплень. І, навіть, якщо Ви не чули про привидів у коридорах Косого капоніра, то лисогірські збори відьом вже багато століть відомі на всю Україну. Але, якщо Ви думаєте, що міфи лишилися в сивій давнині – Ви помиляєтесь. Сучасність створює власні легенди. Якісь із них геть новітні, а деякі, вочевидь, «натхненні» образами минувшини. Однак, всі вони є невід’ємною частиною міського життя та культури. Тож, запрошуємо поміркувати про це разом із нами», – запрошують організатори.

Тематичне вбрання вітається.

Коли: 20 вересня, 12:00

Місце проведення: Музей «Київська фортеця», вул Госпітальна, 24А.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;
  • до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 20 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.
  • 20 вересня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Сім – "Мистецтво": бібліотека Музею Ханенків»
  • 20 вересня, 15:00 – скетчинг у Музейному дворику
  • 20 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.
  • 21 вересня, 11:00 – 13-17: історія музею Ханенків. Вулична екскурсія.
  • 21 вересня, 15:00 – читай-дворик. Міфологія Австралії
  • 21 вересня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Дитячий простір «У світі казок»:

  • 20 вересня – вистава «Лелія»;
  • 21 вересня – вистава «Троє поросят».

Київський академічний театр «Колесо»

  • 20 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
  • 21 вересня, 14:00 – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;
  • 21 вересня, 18:00 – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

Київський академічний театр «Золоті ворота»

  • 21 вересня, 18:00 – вистава «Бери од жизні всьо».

Київський національний академічний Молодий театр

  • 20 вересня, 18:00 – вистава «Як я залишидася сама»;
  • 20 вересня, 18:00 – вистава «Праматері степів»;
  • 21 вересня, 18:00 – вистава «Патетична соната».

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

  • 20 вересня, 16:00 – вистава «Тату троянди»;
  • 20 вересня, 18:00 – вистава «Дивний випадок із собакою у нічний час»;
  • 20 вересня, 18:00 – вистава «Пральня»;
  • 21 вересня, 16:00 – вистава «Поромник»;
  • 21 вересня, 17:00 – вистава «Безіменна зірка»

Вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 6

У Театрі на Печерську відбудеться філософська вистава «Піноккіо, або історія про те, як стати людиною». Історія про дерев’яну ляльку – це метафора про велику мрію. Мрію знайти батьків, родинне тепло, стати комусь сином. На вас чекає казка-притча для сімейного перегляду.

Це казка для сімейного перегляду про пошук власної долі, про труднощі і радощі сімейного життя. Про виклики батьківства. На місці героїв нашої вистави може опинитись кожен глядач, причому у реальному житті. Адже більшість з нас вже була і у ролі батьків, і у ролі дитини. Бо саме батьки дарують кожному з нас відчуття теплоти, любові та безпеки. Це те прагнення, з якого починається наше життя, і той стан, до якого ми хочемо повернутись у будь-якому віці.

Коли 21 вересня, 15:00

Місце проведення: Театр на Печерську, вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава «Замовляю любов»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 7

У Театрі на Подолі відбудеться вистава «Замовляю любов». Будь-яка жінка мріє про кохання і чекає свого єдиного-одного. Іноді відчай такий великий, а чекати вже немає сил. Тому, можливо, кохання можна купити? Але скільки коштує справжнє кохання? У самому питанні абсурд і трагізм ситуації. А ще – безодня самотності, яка штовхає на сміливі вчинки заради, бодай єдиної, але миті щастя. Разом з цією дивною парою глядачі пройдуть лабіринтами стосунків і зав'язків, які от-от ладні розірватися під натиском емоцій. І чи стане це почуття справді безцінним для обох? Про це глядачі дізнаються тільки у самому фіналі.

Коли 21 вересня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Концерти

«Моцарт, Гайдн, Бетховен. Перлини Віденської Класики»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 8

21 вересня Мала опера відкриває новий концертний сезон програмою з творів композиторів Віденської класичної школи. Їх імена та твори є справжніми перлинами в короні класичної музики. Чіткість музичної форми, динамічність та симфонізм, розвинена сонатна форма, вплив фольклору на творчість композиторів та авторські теми, що стали народними – ознаки стилю композиторів, яких об'єднав мистецький Відень.

У виконанні ансамблю «Фрески» звучатимуть квартети братів Гайднів – Франца Йозефа та Йогана Міхаеля, флейтовий Дует Вольганга Амадея Моцарта, Контрданси Лідвіга ван Бетховена.

Коли: 21 вересня, 18:00

Місце проведення Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Dorofeeva. Концерт просто неба на «В’ява»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 9

21 вересня 2025 року у культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт Dorofeeva у Києві. Вона – артистка, яка на всіх етапах свого творчого шляху досягала успіху. Її вважають найпопулярнішою співачкою сучасної української музичної сцени. Dorofeeva вміє знаходити нові сенси та відчувати серцебиття своїх шанувальників.

Коли: 21 вересня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Підпільний Стендап

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 10

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

  • Максим Давиденко. Український стендап комік. Автор каналу «Постійно поруч».
  • Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».
  • Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.
  • Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Дизайнерка. Художниця в душі, буря з таланту і приколів.

Коли: 20 вересня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Стендап шоу про відносини

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 11

Імпровізаційне шоу за участю глядачів, де обговорюються справжні жіночі претензії до чоловіків. Завдання коміків – усіляко захищати та виправдовувати чоловіків у запропонованих ситуаціях.

У серці міста, на терасі коворкінгу Кооператив. У разі дощу захід відбудеться в приміщенні тієї ж будівлі.

Коли: 21 вересня, 18:00

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 12

12 вересня у столичному парку Співоче відкриється тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Відвідувачі зможуть знайти свій знак зодіаку та зробити фото біля яскравих композицій – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб.

Над проєктом працювала команда дизайнерів, скульпторів та креативних митців. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня фото 13

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вартість квитків: дорослий – 300 грн; дитячий – 200 грн.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.

Теги: вихідні Київ музеї музей театр виставка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами режисерки Оксани Дмітрієвої, ця вистава про проблеми, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
Кабаре в тилу: безжальна правда про країну у війні
12 вересня, 23:04
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
30 серпня, 01:54
20-річний уродженець Кіровоградщини, перебуваючи у метрополітені у стані алкогольного сп’яніння, завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень
Погрожував зброєю в метро. Суд виніс вирок чоловіку, який напав на поліцейського
4 вересня, 08:43
Червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
4 вересня, 13:45
Наслідки масованого обстрілу у Києві
Рятувальники відзвітували про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
7 вересня, 06:21
Тимур Левчук та Зорян Кісь — перша одностатева пара, чий сімейний статус визнав суд в Україні
Вперше в Україні: київський суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками
10 вересня, 16:37
Як зазначають у Департаменті, жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було
У Департаменті суспільних комунікацій КМДА проходять обшуки
5 вересня, 12:48
Іветт Купер замінила на посаді Девіда Леммі
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
12 вересня, 06:18
Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Вчора, 09:15

Новини

Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua