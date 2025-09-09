Іван Марчук передав до музейної колекції роботу з циклу «Погляд у безмежність», виконану акрилом на полотні у 2009 році

У Музеї історії міста Києва триває особлива подія – виставка «Іван Марчук. Пробудження», присвячена творчості всесвітньо відомого українського художника. Митець особисто завітав на власну виставку і зробив особливий подарунок закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

З початку повномасштабного вторгнення 89-річний художник живе у Відні, а кожен його візит на батьківщину має особливе значення. Нещодавно Іван Марчук відвідав Музей історії міста Києва, де проходить його персональна виставка. Візит художника став приємною несподіванкою для команди музею та відвідувачів, які мали унікальну нагоду особисто поспілкуватися з автором.

Відвідувачі музею мали унікальну нагоду особисто поспілкуватися з талановитим художником фото: Київська міська рада

«Під час візиту митець зробив особливий подарунок закладу – передав до музейної колекції роботу з циклу «Погляд у безмежність», виконану акрилом на полотні у 2009 році. Це перший твір Івана Марчука у фондах Музею історії міста Києва», – повідомили у КМДА.

На звороті картини автор залишив напис: «В дар Музею історії міста Києва для втіхи й насолоди усіх відвідувачів».

Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва 👏 pic.twitter.com/4U4AJFKbn0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2025

Іван Марчук – митець-новатор, філософ пензля, творець неповторної техніки «пльонтанізм», народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Мистецтво Івана Марчука гармонійно поєднало у собі філософську глибину, технічну майстерність та безмежну любов до рідної землі.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження», яка відкрилася у Музеї Києва 6 серпня, сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» відкрилася у Музеї Києва 6 серпня фото: glavcom.ua

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів фото: glavcom.ua

Центральною роботою експозиції є картина «Пробудження», яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції – як особистий акт світла серед темряви. Сьогодні, коли Україна пробуджується до нової сили, цей образ набуває особливої глибини та символізму.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів, зокрема експрезидент Віктор Ющенко. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Картина Івана Марчука «У дорозі» фото: glavcom.ua

Ознайомитися з виставкою можна до 9 листопада. Музей приймає відвідувачів:

Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні (каса працює з 12:00 до 18:30)

Адреса Музею історії міста Києва: вул. Богдана Хмельницького, 7.

