У столичній підземці додали турнікетів, які працюють з банківською карткою

Київський метрополітен стає ще зручнішим

Ще 12 турнікетів з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою запрацюють у столичній підземці до кінця січня. Про це повідомили в прес-службі підземки. «Зокрема, по два - на станціях «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Петрівка» та «Контрактова площа». І ще по



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Турнікет

Київський метрополітен стає ще зручнішим

Ще 12 турнікетів з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою запрацюють у столичній підземці до кінця січня. Про це повідомили в прес-службі підземки.

«Зокрема, по два - на станціях «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Петрівка» та «Контрактова площа». І ще по одному - на станціях «Тараса Шевченка» та «Поштова площа». У лютому перелік планується поповнити станцією «Олімпійська», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, що у 2015 році київський метрополітен став 5-м у світі з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою на турнікеті. Читайте також На бульварі Вацлава Гавела «втомився» шляхопровід. Фоторепортаж з місця події Сьогодні, 16:52

Водіїв попередили про ожеледицю на київських дорогах Сьогодні, 16:06 Зараз пасажири використовують послугу в середньому 40 тисяч разів щодня. Варто додати, що окрім банківської на жовтих турнікетах у звичайному режимі можна скористатися будь-якою іншою карткою: проїзним, Карткою киянина, телефоном з додатком Android Pay чи карткою метро. Використання електронних засобів оплати економить пасажирам кошти, а також час, який замість черги можна провести з родиною, друзями чи колегами. Для уточнень по роботі чи у випадку не спрацювання будь-якого виду картки, радять звертатися до сервісних центрів, що працюють у вестибюлях станцій: «Майдан Незалежності»

- «Дарниця» (новий вихід

- «Дорогожичі»

- «Політехнічний інститут» з 8 до 19, без вихідних. з 8 до 19, без вихідних.

Джерело: Вечірній Київ