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    У столичній підземці додали турнікетів, які працюють з банківською карткою

    Київський метрополітен стає ще зручнішим
    Ще 12 турнікетів з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою запрацюють у столичній підземці до кінця січня. Про це повідомили в прес-службі підземки. «Зокрема, по два - на станціях «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Петрівка» та «Контрактова площа». І ще по
    • Сьогодні, 17:15
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    Турнікет
    Турнікет

    Київський метрополітен стає ще зручнішим

    Ще 12 турнікетів з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою запрацюють у столичній підземці до кінця січня. Про це повідомили в прес-службі підземки.

    «Зокрема, по два - на станціях «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Петрівка» та «Контрактова площа». І ще по одному - на станціях «Тараса Шевченка» та «Поштова площа». У лютому перелік планується поповнити станцією «Олімпійська», - зазначили у прес-службі.

    Нагадаємо, що у 2015 році київський метрополітен став 5-м у світі з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою на турнікеті.

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    Зараз пасажири використовують послугу в середньому 40 тисяч разів щодня. Варто додати, що окрім банківської на жовтих турнікетах у звичайному режимі можна скористатися будь-якою іншою карткою: проїзним, Карткою киянина, телефоном з додатком Android Pay чи карткою метро.

    Використання електронних засобів оплати економить пасажирам кошти, а також час, який замість черги можна провести з родиною, друзями чи колегами.

    Для уточнень по роботі чи у випадку не спрацювання будь-якого виду картки, радять звертатися до сервісних центрів, що працюють у вестибюлях станцій:

    • «Майдан Незалежності»
    • - «Дарниця» (новий вихід
    • - «Дорогожичі»
    • - «Політехнічний інститут»
    з 8 до 19, без вихідних.

    Джерело: Вечірній Київ

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