У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)
Проєкт працює у пілотному режимі
На станції метро «Позняки» з’явилася інформаційна панель для пасажирів.
Встановлення здійснено за кошти компанії «Транс-Медіа» і погоджено містом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Проект передбачає мультифункціональність. Пасажири метро зможуть проглянути карту підземки чи виходів на певній станції, ознайомитися з відео роликами, що демонструють виходи зі станції та об’єкти, що знаходяться поруч, (вулиці, зупинки громадського транспорту, визначні пам’ятки тощо), викликати супровід для людини з інвалідністю чи чергову у разі необхідності», - розповіли в метрополітені.
На панелях також демонструватимуться інформаційні матеріали про новинки різних компаній та про актуальні події у столиці.
Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Функціонал підключається та налаштовується.
Як повідомлялося, у київському метрополітені на чотирьох станціях не приймаються і не продаються жетони.
Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.