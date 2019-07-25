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    Новини

    У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)

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    Інформаційна панель&nbsp;підключається та налаштовується - У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)
    Інформаційна панель підключається та налаштовується
    Фото: Київський метрополітен

    Проєкт працює у пілотному режимі

    На станції метро «Позняки» з’явилася інформаційна панель для пасажирів.

    Встановлення здійснено за кошти компанії «Транс-Медіа» і погоджено містом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Проект передбачає мультифункціональність. Пасажири метро зможуть проглянути карту підземки чи виходів на певній станції, ознайомитися з відео роликами, що демонструють виходи зі станції та об’єкти, що знаходяться поруч, (вулиці, зупинки громадського транспорту, визначні пам’ятки тощо), викликати супровід для людини з інвалідністю чи чергову у разі необхідності», - розповіли в метрополітені.

    На панелях також демонструватимуться інформаційні матеріали про новинки різних компаній та про актуальні події у столиці. 

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    Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Функціонал підключається та налаштовується.

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    У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)
    У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)
    У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)

    Як повідомлялося, у київському метрополітені на чотирьох станціях не приймаються і не продаються жетони.

    Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року. 

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