У столичній підземці з’явилися інформаційні панелі (фото)



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Інформаційна панель підключається та налаштовується Фото: Київський метрополітен

Проєкт працює у пілотному режимі

На станції метро «Позняки» з’явилася інформаційна панель для пасажирів.

Встановлення здійснено за кошти компанії «Транс-Медіа» і погоджено містом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Проект передбачає мультифункціональність. Пасажири метро зможуть проглянути карту підземки чи виходів на певній станції, ознайомитися з відео роликами, що демонструють виходи зі станції та об’єкти, що знаходяться поруч, (вулиці, зупинки громадського транспорту, визначні пам’ятки тощо), викликати супровід для людини з інвалідністю чи чергову у разі необхідності», - розповіли в метрополітені.

На панелях також демонструватимуться інформаційні матеріали про новинки різних компаній та про актуальні події у столиці.

Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Функціонал підключається та налаштовується.

Як повідомлялося, у київському метрополітені на чотирьох станціях не приймаються і не продаються жетони.

Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.