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    У столичному будинку обірвався ліфт із медиками «швидкої»

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    Ліфт падав з п'ятого до другого поверху - У столичному будинку обірвався ліфт із медиками «швидкої»
    Ліфт падав з п'ятого до другого поверху
    Фото ілюстративне

    Рятувальники витягли медиків і супроводжуючих осіб із ліфта

    У середу, 14 жовтня, ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад екстреної медичної допомоги виклик у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    «Пізно увечері жителька вулиці Літинської викликала швидку повідомленням : жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8 поверх. Раптом ліфт, діставшись 5 поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на 2 поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився», - розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

    Рятувальники через вузьку щілину витягли медиків та супроводжуючих із кліті.

    Тим часом на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

    Як повідомляв раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, за останні три роки у Києві замінили та модернізували 1168 ліфтів. Також у столиці минулого року в рамках програми співфінансування місто спільно з мешканцями відремонтувало 33 підйомники. 

    Цього року у Києві заплановано замінити 336 ліфтів. На ці роботи спрямують понад 400 млн грн.

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