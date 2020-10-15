У столичному будинку обірвався ліфт із медиками «швидкої»



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Ліфт падав з п'ятого до другого поверху Фото ілюстративне

Рятувальники витягли медиків і супроводжуючих осіб із ліфта

У середу, 14 жовтня, ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад екстреної медичної допомоги виклик у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

«Пізно увечері жителька вулиці Літинської викликала швидку повідомленням : жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8 поверх. Раптом ліфт, діставшись 5 поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на 2 поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився», - розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

Рятувальники через вузьку щілину витягли медиків та супроводжуючих із кліті.

Тим часом на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.

Як повідомляв раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, за останні три роки у Києві замінили та модернізували 1168 ліфтів. Також у столиці минулого року в рамках програми співфінансування місто спільно з мешканцями відремонтувало 33 підйомники.

Цього року у Києві заплановано замінити 336 ліфтів. На ці роботи спрямують понад 400 млн грн.