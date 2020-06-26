Цього року на заміну трьох сотень ліфтів Київ хоче потратити 400 млн грн



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У Кличка розповіли, скільки ліфтів відремонтували за три роки

За останні три роки у Києві замінили та модернізували 1168 ліфтів. Також у столиці минулого року в рамках програми співфінансування місто спільно з мешканцями відремонтувало 33 підйомники. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

На цей рік у планах міської влади відремонтувати за програмою співфінансування удвічі більше ліфтів, що гостро цього потребують, та на яких фіксуються часті поломки – 73 одиниці. Пантелеєв зазначив, що програма має більш ніж лояльні умови для мешканців.

«Якщо говорити про проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення ліфтів та ліфтового обладнання, то розмір внесків співвласників складає 5%, а 95% фінансує місто. У Києві понад двадцять тисяч ліфтів, з яких близько половини відпрацювали свій термін експлуатації. Тому цього року відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста, у Києві заплановано замінити 336 ліфтів. На ці роботи спрямують понад 400 млн грн», – наголосив Пантелеєв.

Підставою для проведення робіт із заміни чи ремонтів ліфтів є акт технічного стану ліфта, підписаний балансоутримувачем та обслуговуючою організацією, яким визначається необхідність виконання ремонту, модернізації або реконструкції ліфта.