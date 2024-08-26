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На Сумщині РФ вдарила по обʼєкту залізничної інфраструктури, є постраждалий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Сумщині РФ вдарила по обʼєкту залізничної інфраструктури, є постраждалий
Російські сили пошкодили контактну мережу «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Окупанти поранили помічника машиніста

Російська Федерація влучила в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Внаслідок атаки пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Також деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.

«Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна – рух за графіком», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, внаслідок атаки РФ по Одещині є четверо поранених.

До слова,  на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

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Теги: війна Укрзалізниця окупанти залізниця потяг

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