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У столичній підземці чоловік заліз на вагон потяга

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У столичній підземці чоловік заліз на вагон потяга
Через дії чоловіка рух потягів затримався
фото: скріншот

На станції метро «Лісова» чоловік виліз на потяг

Увечері 17 серпня у столичному метро чоловік заліз на вагон потяга. Відео з'явилося у соцмережах.

Інцидент трапився на станції метро «Лісова». Невідомий чоловік виліз на перший вагон потяга.

Як повідомляють місцеві пабліки, поліція проводить з ним бесіду, але поки безрезультатно.

Через дії чоловіка рух потягів затримався.

Нагадаємо, у Києві пропонують встановити захисні екрани в метрополітені на станціях «Золоті Ворота» та «Університет». Відповідна петиція з’явилась на сайті міської ради ради на тлі декількох інцидентів на станціях «Золоті Ворота» та «Університет», коли пасажири потрапили під потяг.

Як повідомлялося, 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».

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Теги: метро потяг поліція чоловік Київ

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