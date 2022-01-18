Дешеві продукти зникнуть із АТБ. Мережа поставила ультиматум владі

Масло, гречку та яйця приберуть із магазинів мережі АТБ?

Генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков відреагував на розпорядження уряду щодо регулювання цін на продукти і товари, яким на період дії карантину встановлено розмір торгової надбавки на розширений перелік соціально-значущої категорії продуктів. До переліку товарів було включено хліб, олію, гречку, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.

«Постанова, що не має під собою серйозного обґрунтування, ні тим більше перспектив ефективної реалізації. Встановлена у документі планка націнки не більше ніж 10% не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги», – написав Марков у Facebook.

Керівник мережі АТБ вважає рішення уряду дискримінаційним щодо всієї організованої роздрібної торгівлі, і що така ситуація цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених продуктів до моменту налагодження всіх процесів та розуміння порядку їхнього ціноутворення.

«Ця ініціатива ніяк не обговорювалася з учасниками ринку, з профільними об'єднаннями та асоціаціями і схожа на інструмент лобіювання. Вже на цьому етапі постанова терміново вимагає додаткових роз'яснень і уточнень, як щодо механізму впровадження, так і щодо порядку ціноутворення», – зазначив гендиректор АТБ.

Загалом зростання цін на товари є результатом підвищення відпускних цін із боку виробників, які платять у рази більше за газ та інші складники собівартості.

«Виробники сьогодні змушені підвищувати ціни через зростання цін на енергоносії (газ), а також інші фактори, що впливають на формування собівартості продукції. Причому дана тенденція, за багатьма прогнозами, лише посилюватиметься», – додав Марков.

У той же час під постом користувачі зазначають, що незабаром продукти українського виробництва замінять дешевшим імпортом.

«Через це проходили Прибалтика, Словаччина, Угорщина. Є тільки один шлях: прямі вигідні для країни контракти на енергоносії. Патріотизм! Купувати російський газ по 3200 $ патріотично, а по 250 $ немає», – написав один із коментаторів.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

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