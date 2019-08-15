У столичному супермаркеті п’яний чоловік побив сім’ю із дитиною (відео)



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Хуліган штовхнув чоловіка, який в той час йшов за руку до автомобіля зі своєю 6-річною дитиною Фото: скріншот відео

Хулігану повідомлено про підозру

Київською місцевою прокуратурою № 6 повідомлено про підозру чоловіку, який з хуліганських мотивів завдав тілесні ушкодження трьом особам, серед яких була малолітня дитина. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Інцидент стався 11 серпня цього року в приміщенні супермаркету, що по вул. А. Філатова у Печерському районі столиці.

«Чоловік, перебуваючи у нетверезому стані в приміщенні супермаркету, безпричинно спровокував сварку та конфлікт з іншим чоловіком та дружиною останнього, під час якого почав наносити їм удари руками та ногами в область обличчя та тулуба при цьому голосно висловлювався нецензурною лайкою в бік останніх. У подальшому, вийшовши з приміщення супермаркету свої хуліганські дії не припинив та почав наносити удари руками та ногами по автомобілю потерпілих, за кермо якого сіла жінка», - розповіли в прокуратурі.

«Після цього, наблизившись до потерпілого чоловіка, який в той час йшов за руку до автомобіля зі своєю 6-річною дитиною, штовхнув його, внаслідок чого останній із своєю дитиною впали на землю та отримали тілесні ушкодження, а саме «перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням уламків» та «забій м’яких тканин передньої черевної стінки», «забійної рани лівої завушної області», відповідно», - повідомили правоохоронці.

43-річного нападника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) та ч. 1 ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.