У столиці невідомі «замінували» два суди

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Будівлю Апеляційного суду Києва та територію навколо нього оглядають правоохоронці та фахівці профільних служб

Столична поліція перевіряє інформацію щодо замінування двох судових установ

До Шевченківського та Солом’янського управлінь поліції надійшли повідомлення про те, що по вулиці Шолуденка та Солом’янській заміновані Апеляційний та Київський апеляційний господарський суд столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та лікарі.

Спеціалісти ретельно обстежують адміністративні будівлі судів та прилеглу до них територію.

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Шевченківського та Солом’янського управлінь поліції.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 травня на спецлінію 102 теж надходила інформація про те, що у будівлі Апеляційного суду Києва закладено вибухівку.