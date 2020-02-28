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    Новини

    У столиці сьогодні немає води на двох вулицях

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    У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень - У столиці сьогодні немає води на двох вулицях
    У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень

    28 лютого без водопостачання залишилися будинки на вулицях Петра Радченка та Вацлава Гавела

    У Києві сьогодні, 28 березня, без холодного водопостачання залишилися дві вулиці.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Петра Радченка, 1–17;
    • бульв. Вацлава Гавела, 7.

    Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба.

    У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

     

     

    Київ тарифи вода Київводоканал водопостачання
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