У столиці сьогодні немає води на двох вулицях



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У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень

28 лютого без водопостачання залишилися будинки на вулицях Петра Радченка та Вацлава Гавела

У Києві сьогодні, 28 березня, без холодного водопостачання залишилися дві вулиці.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Петра Радченка, 1–17;

бульв. Вацлава Гавела, 7.

Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба.

У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій