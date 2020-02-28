У столиці сьогодні немає води на двох вулицях
28 лютого без водопостачання залишилися будинки на вулицях Петра Радченка та Вацлава Гавела
У Києві сьогодні, 28 березня, без холодного водопостачання залишилися дві вулиці.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Петра Радченка, 1–17;
- бульв. Вацлава Гавела, 7.
Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба.
У Київводоканалі інформують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій