У столиці судитимуть шахрая, який заволодів квартирою недієздатного киянина



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Зловмисник перереєстрував право власності на квартиру в центрі Києва

Київською місцевою прокуратурою №6 до Печерського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно 66-річного киянина за фактом заволодіння квартирою недієздатного місцевого мешканця, який перебуває в лікувальному закладі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як установлено в ході слідства, зловмисник підробив правовстановчі документи на двокімнатну квартиру по вул. Щорса у Печерському районі, що належить потерпілому, та за допомогою підставних осіб перереєстрував право власності на неї.

За результатами досудового розслідування організатора квартирної оборудки вдалося встановити.

На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вживаються заходи щодо повернення житла законному власнику.

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці викрили шахраїв, які незаконно заволоділи квартирою жителя Києва.