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    У столиці відновлено рух трамвайного маршруту №8

    Трамвайний маршрут з'єднав дві гілки київського метро
    1 грудня, о 18:15, було відновлено рух трамваїв маршруту № 8 «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії в районі Харківського масиву (вул. Тростянецька – Харківське шосе та
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    Столичний трамвай
    Столичний трамвай

    Трамвайний маршрут з'єднав дві гілки київського метро

    1 грудня, о 18:15, було відновлено рух трамваїв маршруту № 8 «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії в районі Харківського масиву (вул. Тростянецька – Харківське шосе та вул. Тростянецька – вул. Вербицького).

    Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Реконструкція трамвайних переїздів забезпечить:

    • покращення умов для руху рейкового транспорту (трамваїв) за рахунок влаштування стабільної і довговічної конструкції з терміном роботи 18-20 років;
    • покрашення умов руху і безпеки для нерейкового транспорту;
    • зменшення шуму і вібрації в колійній конструкції.

    Із розкладом руху наземного транспорту зможете ознайомитись на офіційному сайті КП «Київпастранс» у розділі Пасажирам – Маршрути  та розклад.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Київ прибули новенькі трамваї із Польщі, які будуть працювати На Борщагівській лінії.

    Також повідомлялось, що автобус №119 змінив маршрут курсування - опублікована схема.

    Київ метро реконструкція
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