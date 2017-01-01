У столиці відновлено рух трамвайного маршруту №8

Трамвайний маршрут з'єднав дві гілки київського метро

1 грудня, о 18:15, було відновлено рух трамваїв маршруту № 8 «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії в районі Харківського масиву (вул. Тростянецька – Харківське шосе та



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Столичний трамвай

Трамвайний маршрут з'єднав дві гілки київського метро

1 грудня, о 18:15, було відновлено рух трамваїв маршруту № 8 «ст. м. «Позняки» – ст. м. «Лісова» у зв’язку з достроковим завершенням основних робіт із реконструкції переїздів через трамвайні колії в районі Харківського масиву (вул. Тростянецька – Харківське шосе та вул. Тростянецька – вул. Вербицького).

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Реконструкція трамвайних переїздів забезпечить:

покращення умов для руху рейкового транспорту (трамваїв) за рахунок влаштування стабільної і довговічної конструкції з терміном роботи 18-20 років;

покрашення умов руху і безпеки для нерейкового транспорту;

зменшення шуму і вібрації в колійній конструкції.

Із розкладом руху наземного транспорту зможете ознайомитись на офіційному сайті КП «Київпастранс» у розділі Пасажирам – Маршрути та розклад.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Київ прибули новенькі трамваї із Польщі, які будуть працювати На Борщагівській лінії.

Також повідомлялось, що автобус №119 змінив маршрут курсування - опублікована схема.