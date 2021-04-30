Вночі у дворі будинку в Києві згоріли два автомобілі

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників

Пожежа виникла в автомобілі Cherry Amulet і перекинулась на поруч припаркований ВАЗ

У ніч на п’ятницю, 30 квітня, горіли автомобілі на вул. Академіка Туполєва, 22 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:44, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники виявили, що у дворі п’ятиповерхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Cherry Amulet виникла пожежа з розповсюдженням на поруч припаркований автомобіль ВАЗ-21011.

Вогнеборці локалізували пожежу о 04:03, а о 04:08 – ліквідували.

Внаслідок пожежі автомобіль Cherry Amulet згорів повністю, а в автомобілі ВАЗ пошкоджено салон та моторний відсік, частково пошкоджене лакофарбове покриття.

Жертв і постраждалих немає.

До ліквідації займання було залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

Як повідомлялося, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.

Того ж дня вранці на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус.