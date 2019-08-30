У столиці затримано організаторів псевдомітингів



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Затримання організаторів замовних мітингів Фото: Нацполіція

Організатори замовних мітингів брали за свої «послуги» від 20 до 30 тисяч гривень

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили і затримали організаторів замовних мітингів на захист раніше затриманого «антикорупціонера». Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

У жовтні 2018 році працівники поліції затримали групу «антикорупціонерів», які вимагали кошти з обраних ними жертв – посадові особи різних органів виконавчої влади. Задля цього зловмисники створили громадську організацію, що нібито займалася боротьбою з корупцією в державі.

Правопорушники підшукували компрометуючу інформацію на працівників державних органів, комерційних структур. В подальшому вони вимагали від обраних жертв кошти за нерозголошення інформації, що ними була сфальсифікована. У разі відмови потерпілих виплачувати кошти «антикорупціонери» чинили на них тиск, зокрема - погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, як останній аргумент, зловмисники повідомляли в мережі Інтернет про викриття ще одного «корупціонера» та поширювали сфальсифіковану інформацію. Після затримання керівнику групи «антикорупціонерів» було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто.

В подальшому його представники неодноразово зверталися до суду зі скаргою на прийняте судом першої інстанції рішення щодо обрання відносно їхнього підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подовження строків тримання. Однак суд відмовляв у задоволенні їхніх вимог.

Тому було змінено підходи вирішення даного питання. Аби судді прийняли рішення на користь фігуранта під час чергових судових засідань, під стінами Апеляційного суду міста Києва влаштовувалися проплачені мітинги проти суддів, які розглядатимуть апеляційні скарги.

Організаторами замовних мітингів виявилися двоє мешканців Києва, які за свої «послуги» так само брали кошти. Суми коливалися від 20 до 30 тисяч гривень, в залежності від кількості учасників та виготовленої «агітпродукції» тощо.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучили «чорнові» записи, продукцію, що використовувалася під час акцій та інші дані, що підтверджують безпосередню причетність до протиправної діяльності.

На даний час обидва організатори затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.