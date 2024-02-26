У столиці лунав сигнал тривоги: КМДА назвала причину

Повітряна тривога у Києві не була оголошена

Сигнал тривоги, який могли чути жителі столиці сьогодні близько 11:30, лунав через технічні роботи із системами оповіщення. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, від сьогодні у Дарницькому районі столиці відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ. У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є «нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції».

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Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.