Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Горобець без яєць». Нардеп образився і подав до суду на активістку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Горобець без яєць». Нардеп образився і подав до суду на активістку
Горобець замовив лінгвістичну експертизу, яка деталізувала значення слів, які були в авторському блозі Федорів
фото: visnyk-irpin.com.ua

Блог стосувався безпосередньо роботи Горобця як народного депутата

Народний депутат Олександр Горобець подав до суду позов проти громадської активістки та редакторку Громадського руху Чесно Ірини Федорів, бо вона його образила. У своєму блозі вона написала, що «Горобець без яєць». Про це повідомила активістка на своїй сторінці у Facebook.

Горобець замовив лінгвістичну експертизу, яка деталізувала значення слів, які були в авторському блозі Федорів. «Блог я написала більше року тому, а в суд подали зараз, коли триває адвокація щодо ветування скандальної містобудівної «реформи» (№5655). Я такий «привіт» розцінюю як тиск на мене як на активного громадянина, який протидіє не лише дерибану Біличанського ліс, а й цій «реформі», яка по суті є картельною змовою забудовників. Так співпало, що на експерта Георгій Могильний, який критикував цей проєкт, теж подали до суду позов щодо захисту честі й гідності. Народна депутатка від «Слуг народу» Олена Шуляк, щоправда, вже встигла його програти», – зазначає Федорів, яка є виборцем з округу Горобця.

Блог стосувався безпосередньо роботи Горобця як народного депутата. Він подав звернення до Мінекології, після того, як до нього звернувся Коцюбинський селищний голова Сергія Даніша («Слуга народу»), який отримав у Біличанському лісі ділянку, аби отримати документи, на підставі яких був створений нацпарк «Голосіївський» у місті Києві. Коцюбинське намагається відсудити частину земель цього нацпарку у столиці.

Активістка зазначила, що складається враження, нібито народний депутат допомагає команді ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, виборчу кампанію якого фінансували забудовники у 2019 році. «Нема яєць характеризує його як такого, що не має чоловічої міці, стійкості і сили волі», – йдеться у експертизі.

Нагадаємо, що Біличанський ліс – це тисячі гектарів зелених легенів Києва, які долають наслідки чорнобильської катастрофи. У 2008 році кілька селищних рад вирішили протиправно роздати тут ділянки депутатам, їхнім родичам та підставним особам.

Раніше повідомлялося, що одинадцять депутатів Верховної Ради України в період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день змогли оновити власний автопарк, придбавши престижні автомобілі на загальну суму в $1,3 млн. Депутат Олександр Горобець «засвітився» на свіжопридбаному Mercedes-Benz S560 у серпні минулого року. Сам він стверджував, що автомобіль належить його другу-рітейлеру. Анасправді власником розкішної автівки, яку оцінюють у $70 тим., виявився водій, який давно працює з Горобцем.

Читайте також: «Фінальний розпродаж» в Окружному адмінсуді. На кону – Біличанський ліс
Теги: Олена Шуляк Facebook автопарк водій документи Мінекології депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодня збільшується кількість військових, які беруть участь в бойових діях
Як усунути проблеми з оформленням статусу учасника бойових дій: покрокова інструкція
5 квiтня, 14:51
фото з вільних джерел
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
23 березня, 11:00
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
29 березня, 08:59
Лікарі відвідали Саакашвілі  2 квітня
Саакашвілі загрожує смерть: висновок лікарів
4 квiтня, 18:19
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви
Паливо на крові: Угорщина продовжила газову угоду з Росією
11 квiтня, 16:08
Витік секретних документів США: скільки часу піде на розслідування
Витік секретних документів США: скільки часу піде на розслідування
11 квiтня, 21:42
Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тис. солдатів
Витік секретних даних про втрати росіян: міноборони Росії та ФСБ з’ясовують стосунки
13 квiтня, 11:56
Заборона змагатися з росіянами та затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону: головне за ніч
Заборона змагатися з росіянами та затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону: головне за ніч
14 квiтня, 07:21
За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)
За газ, за воду, за війну: росіяни отримали нові оригінальні платіжки за ЖКГ (фото)
16 квiтня, 20:49

Новини

Повінь у столиці: Дніпро затопив Гідропарк (фото)
Повінь у столиці: Дніпро затопив Гідропарк (фото)
«Горобець без яєць». Нардеп образився і подав до суду на активістку
«Горобець без яєць». Нардеп образився і подав до суду на активістку
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
Загадкова смерть дитини на Київщині: сусіди розповіли моторошні подробиці
Загадкова смерть дитини на Київщині: сусіди розповіли моторошні подробиці
ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)
ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)
У центрі Києві стався масштабний потоп (відео)
У центрі Києві стався масштабний потоп (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
75K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
36K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
33K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
21K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
14K
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту