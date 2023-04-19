«Горобець без яєць». Нардеп образився і подав до суду на активістку

Блог стосувався безпосередньо роботи Горобця як народного депутата

Народний депутат Олександр Горобець подав до суду позов проти громадської активістки та редакторку Громадського руху Чесно Ірини Федорів, бо вона його образила. У своєму блозі вона написала, що «Горобець без яєць». Про це повідомила активістка на своїй сторінці у Facebook.

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Горобець замовив лінгвістичну експертизу, яка деталізувала значення слів, які були в авторському блозі Федорів. «Блог я написала більше року тому, а в суд подали зараз, коли триває адвокація щодо ветування скандальної містобудівної «реформи» (№5655). Я такий «привіт» розцінюю як тиск на мене як на активного громадянина, який протидіє не лише дерибану Біличанського ліс, а й цій «реформі», яка по суті є картельною змовою забудовників. Так співпало, що на експерта Георгій Могильний, який критикував цей проєкт, теж подали до суду позов щодо захисту честі й гідності. Народна депутатка від «Слуг народу» Олена Шуляк, щоправда, вже встигла його програти», – зазначає Федорів, яка є виборцем з округу Горобця.

Блог стосувався безпосередньо роботи Горобця як народного депутата. Він подав звернення до Мінекології, після того, як до нього звернувся Коцюбинський селищний голова Сергія Даніша («Слуга народу»), який отримав у Біличанському лісі ділянку, аби отримати документи, на підставі яких був створений нацпарк «Голосіївський» у місті Києві. Коцюбинське намагається відсудити частину земель цього нацпарку у столиці.

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Активістка зазначила, що складається враження, нібито народний депутат допомагає команді ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, виборчу кампанію якого фінансували забудовники у 2019 році. «Нема яєць характеризує його як такого, що не має чоловічої міці, стійкості і сили волі», – йдеться у експертизі.

Нагадаємо, що Біличанський ліс – це тисячі гектарів зелених легенів Києва, які долають наслідки чорнобильської катастрофи. У 2008 році кілька селищних рад вирішили протиправно роздати тут ділянки депутатам, їхнім родичам та підставним особам.

Раніше повідомлялося, що одинадцять депутатів Верховної Ради України в період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день змогли оновити власний автопарк, придбавши престижні автомобілі на загальну суму в $1,3 млн. Депутат Олександр Горобець «засвітився» на свіжопридбаному Mercedes-Benz S560 у серпні минулого року. Сам він стверджував, що автомобіль належить його другу-рітейлеру. Анасправді власником розкішної автівки, яку оцінюють у $70 тим., виявився водій, який давно працює з Горобцем.