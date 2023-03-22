Зеленський передав меру Харкова відзнаку «Місто-герой» (відео)

Глава держави про Харків: «Це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами»

Президент України Володимир Зеленський передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку глава держави присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

«Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами нашої держави», – сказав президент.

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Глава держави також вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників. Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких!», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку «Місто-герой України» та її малюнок.