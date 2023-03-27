Розвідка пояснила, що стоїть за ядерним шантажем Путіна

Андрій Юсов :«Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться»

Російський диктатор Володимир Путін знову сипле ядерними погрозами, бо його армія зазнає поразки на полі бою у конвенційній війні. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують», – прокоментував Юсов рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.

На уточнююче запитання, чи відомі ГУР факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відповів: «Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів».

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При цьому Юсов назвав поточну ситуацію «жонглюванням словами». «Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться», – підсумував представник розвідки.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Також після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.