Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці триває активна робота сил протиповітряної оборони
фото Суспільне/ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців негайно пройти в укриття

Сьогодні, 21 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією повітряної загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Звуки вибухів кияни почули невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Наразі в повітряному просторі триває бойова робота по ворожих цілях.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

«Київ – БпЛА над містом!», – підтвердили о 17:03 інформацію мера Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, о 16:59 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА.

Теги: Київ обстріл системи ППО дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
22 квiтня, 05:42
Росія посилила дронові атаки під Херсоном. Людей закликали не виходити
Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження
24 квiтня, 18:11
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві 29 квітня – 3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
27 квiтня, 11:27
Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим
Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану
28 квiтня, 10:31
Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44
Хімічний завод у Криму вже був атакований у листопаді минулого року
Масштабна «бавовна» у Криму: палають електропідстанція, хімзавод та військова частина
8 травня, 11:06
У Києві біля меморіалу Вічної Слави зібралася група проросійських осіб
У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації
9 травня, 13:33
Ситуація на фронті 10 травня
Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу
10 травня, 22:29
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
18 травня, 11:39

Новини

Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
На Київ та область суне негода: синоптики оголосили перший рівень небезпеки
На Київ та область суне негода: синоптики оголосили перший рівень небезпеки
Нові велодоріжки та додаткові смуги: як просувається ремонт вулиці Міської
Нові велодоріжки та додаткові смуги: як просувається ремонт вулиці Міської
Кличко одягнув знамениту вишиванку, в якій у 2020 році підкорив ТікТок (фото)
Кличко одягнув знамениту вишиванку, в якій у 2020 році підкорив ТікТок (фото)

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua