У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців негайно пройти в укриття

Сьогодні, 21 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією повітряної загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Звуки вибухів кияни почули невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Наразі в повітряному просторі триває бойова робота по ворожих цілях.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

«Київ – БпЛА над містом!», – підтвердили о 17:03 інформацію мера Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, о 16:59 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА.