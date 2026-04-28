Київ прощається з Любомирою Кеплер: лікаркою, яка покинула Німеччину заради Майдану

Ірина Міллер
Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим
фото з Facebook-сторінки Любомири Кеплер

У ніч розгону протестувальників 30 листопада 2013 року Любомира Кеплер стала однією з постраждалих від дій беркутівців

Сьогодні, 28 квітня, столиця проводить в останню путь учасницю Революції Гідності, волонтерку та громадську активістку Любомиру Кеплер (Хоптій). Серце жінки зупинилося 24 квітня. Про це повідомляє «Главком».

Як розповіли у Адвокатській дорадчій групі, у листопаді 2013 року, коли в Україні почалися перші протести, Любомира Кеплер разом із чоловіком мешкала в Німеччині. Проте вона не змогла залишатися стороннім спостерігачем. Вже 27 листопада, зібравши валізу з медикаментами, жінка прилетіла до Києва. Маючи фах лікаря, вона одразу пішла волонтерити до медичного намету на Майдані. Вже за кілька днів, в ніч розгону протестувальників 30 листопада 2013 року, Любомира Кеплер стала однією з постраждалих від жорстоких та протизаконних дій беркутівців.

Любомира Кеплер під час Революції Гідності
фото: Адвокатська дорадча група/Facebook
Кеплер допомагає на польовій кухні Майдану
фото: Адвокатська дорадча група

«Я вискочила з намету на вулицю, люди стояли під стеллою і співали гімн. Коли я підбігла – уже було багато людей і дуже тривожно. Я стала на другій сходинці знизу, тому що люди вже окружили цю стелу. Переді мною ще кілька чоловік підбігло. І тут раптом почали спускатися … дальше вже пішов фільм жахів, які я не переношу. Вимикача не було, як переключити телеканал. Ці подробиці я не буду розказувати, бо це було страшно. Це було дуже принизливо, коли я, доросла жінка, і не можу це зупинити», – розповідала згодом Любомира.

В якийсь момент до неї підійшов один із беркутівців і кийком зламав праву руку.

Навіть зі зламаною рукою Любомира Кеплер продовжувала працювати у медичному наметі Майдану
фото: Адвокатська дорадча група

«Я пішла в палатку, де у мене був рюкзак із документами. Мені було не до руки, тому що це було жахливо, це було принизливо, це було залякування. Якби вони хотіли нас повбивати, то вони б це зробили. Вони хотіли нас принизити і залякати». – згадувала згодом Любомира Кеплер.

З гіпсом на руці лікарка продовжувала регулярно ходити на Майдан, навіть стояла в живому ланцюгу в ніч штурму з 18 на 19 лютого 2014 року, передаючи бруківку на передній край оборони.

Любомира Кеплер у живому ланцюжку на Майдані
фото: Адвокатська дорадча група

Після Революції Гідності Любомира Кеплер активно волонтерила, плела сітки, в’язала, допомагала пораненим. А також не один рік ходила в суди, сподіваючись добитися справедливого покарання для винних у побитті. І дуже боляче сприйняла новину про те, що справи проти більшості обвинувачених були закриті у зв'язку із закінченням терміну давності.

Любомира Кеплер регулярно відвідувала судові засідання у справах Майдану
фото: Maria Lebedieva/Facebook
Любомира Кеплер біля будівлі суду під час розгляду справи про збереження пам’ятки архітектури – Гостинного двору
фото: Maria Lebedieva/Facebook

Рідні Любомири закликають усіх, хто знав її бодай мить, прийти і провести її «традиційними маршрутами» — від дому на ДВРЗ до Майдану і далі до Байкового кладовища. 

Об 11:00 поховальний кортеж з Любомирою заїде до її будинку (Алмаатинська, 39а). Буде невеликий автобус для тих, хто захоче поїхати до Майдану.

О 12:30 – прощання на Майдані, біля Стели. Звідти також будуть організовані автобуси до Байкового.

О 15:30 – прощання у великій залі Байкового кладовища (вул. Байкова, 16).

О 17:00 друзі та рідні повернуться у двір її будинку – будуть доплітати сітки, які вона почала і не встигла завершити, та згадувати її історії.

Любомира Кеплер не любила штучних квітів, тому близькі просять приносити на прощання виключно живі квіти.

Нагадаємо, екскомандирів батальйонів Харківського та Львівського «Беркута», а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів судитимуть через організацію вбивств учасників акцій протесту в Києві під час Революції Гідності. 

