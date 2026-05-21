Кличко одягнув знамениту вишиванку, в якій у 2020 році підкорив ТікТок (фото)

У мережі розсекретили вартість святкового вбрання мера Києва, у якому він підкорював ТікТок

Сьогодні, 21 травня, з нагоди Дня вишиванки мер столиці Віталій Кличко виклав у соцмережі серію світлин, на яких він у патріотичному вбранні позує з працівниками адміністрації та робить селфі з киянами. Про це повідомляє «Главком».

Як з’ясувалося, святкова сорочка міського голови – це перевірений роками елемент гардероба за цілком приземленою ціною. Біла вишиванка з комірцем, розшита графічним орнаментом у кольорах українського прапора з додаванням чорних візерунків, виявилася доволі бюджетною. Зараз точно таку модель в інтернет-магазинах можна придбати за 2 790 грн. Попри свої статки, Кличко обрав патріотичний одяг за ціною, доступною кожному українцю.

фото: соцмережі

Проте найцікавіший факт про святковий образ мера лишився поза увагою соцмереж. Як з'ясували журналісти «Главкома», ця вишиванка живе в шафі міського голови вже щонайменше шість років. Віталій Кличко вдягав її у далекому довоєнному 2020 році – також на День вишиванки.

Тоді очільник столиці саме активно підкорював TikTok і записав у цій сорочці кумедне відео під динамічну музику. У ролику Кличко робив рухи руками, наче хотів показати «подивіться, який я гарний» та щиро посміхався.

Нагадаємо, у своєму сьогоднішньому привітанні мер Києва подякував усім українським захисникам, які просто зараз виборюють на фронті нашу волю та національну ідентичність.

Нагадаємо, День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вже привітали українців з Днем вишиванки. У святковому зверненні Зеленські розповіли про цінність вишиванки для українського народу.

Сьогодні у Києві до свята традиційно переодягнули у вишиванки різних регіонів України знамениті бронзові скульптури малюків-засновників міста на Поштовій площі, а комунальники прикрасили столичні парки унікальними клумбами у формі патріотичних орнаментів.

До слова, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» заслужена майстриня народної творчості, керівниця Всеукраїнського центру вишивки і килимарства Надія Вакуленко розповіла, що решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен. Також майстриня розповіла, чому гетьман Павло Полуботок носив «неканонічну» сорочку і, звичайно ж, якою має бути «правдива» решетилівська сорочка та скільки вона коштує.