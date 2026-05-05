РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога

Окупанти планують удари з інтервалом у кілька хвилин, щоб залишити Україну без ракет

Росія перейшла до цілодобових атак на Україну, щоб виснажити ресурси ППО та моральний стан особового складу. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафон.

Окупанти вже не перший тиждень влаштовують удари, що тривають протягом усієї доби. Для цього ворог застосовує комбіновану тактику, зокрема використовує дрони-імітатори. Такі безпілотники не мають бойової частини для враження цілей, проте вони змушують українські сили ППО постійно перебувати в режимі реагування.

За словами Юрія Ігната, тактика противника має комплексний характер і спрямована на виснаження одразу в кількох напрямках:

виснаження ППО – навантаження йде як на наземні зенітні комплекси, так і на авіацію;

психологічний тиск – ворог намагається виснажити персонал, операторів та військових, яким потрібен відпочинок;

знищення запасів – Росія прагне змусити Україну витрачати дефіцитні боєприпаси на другорядні цілі.

"Ворог розуміє, що всім потрібен відпочинок, тому спрямовує цілодобові атаки, виснажуючи людей, техніку і наші запаси", – пояснив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, цей підхід не є принципово новим для РФ, а є частиною загальної стратегії на виснаження української економіки та бойового ресурсу армії.

«Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє, тому інколи атаки спрямовують отакі великі, так, великі цілодобово, ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилини протягом цілої доби», – пояснив він.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські загарбники вдарили по об’єкту газовидобування на Полтавщині. Внаслідок повторного удару загинули четверо людей, серед яких - двоє рятувальників. Окрім того, через російський удар вісім осіб отримали поранення, а ще 23 рятувальники травмовані, троє з них перебувають у важкому стані. Росіяни атакували Полтавську область ракетами та безпілотниками.

Крім того, росіяни атакували Київщину, внаслідок чого постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.