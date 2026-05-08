Масштабна «бавовна» у Криму: палають електропідстанція, хімзавод та військова частина

glavcom.ua
Хімічний завод у Криму вже був атакований у листопаді минулого року
фото: скрин з відео

В окупованому Криму палають кілька стратегічних об'єктів ворога

У ніч на 8 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників зафіксовано масштабні пожежі на стратегічних об'єктах у Красноперекопську та влучання у військову частину в Сімферополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову групу «Кримський вітер».

За даними супутникового моніторингу, у місті Красноперекопськ зафіксовано серйозне займання на великій електропідстанції. Цей об’єкт є ключовим вузлом енергозабезпечення північної частини півострова.

«У Красноперекопську ... горить велика електропідстанція, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані супутникової зйомки. Горить електропідстанція 220/35/10 кВ «Красноперекопськ»», – йдеться у повідомленні.


Окрім енергетичного об’єкта, вогонь спалахнув на території хімічного гіганта «Бром». Осередок пожежі на території заводу підтверджується термічними точками на супутникових знімках. Наразі масштаби руйнувань та вплив на роботу підприємства з'ясовуються.

Красноперекопський завод «Бром» – це велике підприємство хімічної промисловості в тимчасово окупованому Криму (м. Красноперекопськ), єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі. Завод спеціалізується на випуску брому, його неорганічних солей та броморганічних сполук, що використовуються у фармацевтиці та хімії. 

Зауважимо, це не перший прильот на це підприємство. 21–23 листопада 2025 року командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив «візит» українських дронів на завод «Бром». Тоді також було уражено енергетичні вузли, що призвело до часткових блекаутів на півострові.

Неспокійно було і в адміністративному центрі Криму. У Сімферополі, за повідомленнями очевидців, стався «приліт» у мікрорайоні Мар’їне.

Ціллю атаки стала військова частина 40136, де дислокується важливий об’єкт окупантів – вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ. Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів та подальшу активність екстрених служб у цьому районі.

Окупаційна адміністрація традиційно замовчує реальні масштаби пошкоджень, звітуючи про «успішну роботу протиповітряної оборони». Проте об’єктивні дані моніторингових груп свідчать про результативне ураження логістичних та військових спроможностей ворога на півострові.

«Главком» писав, що ранок 8 травня став по-справжньому «гарячим» для російського тилу. Українські безпілотники уразили стратегічне підприємство на Уралі, а також вперше за довгий час завітали до столиці Чечні. 

Нагадаємо, у ніч на 8 травня українські сили здійснили чергову результативну атаку на енергетичну інфраструктуру Росії. Ціллю став великий об’єкт нафтової сфери у місті Ярославль, що розташоване за понад 700 кілометрів від державного кордону України.

