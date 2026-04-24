Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження
Росія посилила дронові атаки під Херсоном. Людей закликали не виходити
фото: Херсонська ОВА

Небезпечну ділянку перекрили, після атак зросла кількість поранених

Російські окупанти активізували атаки безпілотниками у передмісті Херсона. Через підвищену загрозу місцева влада закликала мешканців обмежити пересування на окремих ділянках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

Особливо небезпечною залишається ділянка Бериславського шосе – від ТРЦ «Фабрика» до Інженерного. Там фіксується висока активність ворожих дронів.

«Через високу активність ворожих безпілотників на Бериславському шосе на відрізку від ТРЦ «Фабрика» до Інженерного просимо жителів цього селища, а також сусідніх Зеленівки та Текстильного обмежити рух цією ділянкою», – йдеться у повідомленні.

Паралельно обласна військова адміністрація повідомляє про наслідки обстрілів за останні дні. У селищі Комишани внаслідок атак 23 і 24 квітня постраждали кілька людей. Зокрема, 66-річна жінка, яка двічі потрапила під обстріли, отримала мінно-вибухову травму та контузію. Їй призначили амбулаторне лікування.

Також 23 квітня поранень зазнали 70-річний чоловік і 69-річна жінка – у них діагностували мінно-вибухові травми та акубаротравми.

Наступного дня, 24 квітня, в Комишанах постраждала ще одна місцева жителька – 48-річна жінка. У неї зафіксували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Близько 9:00 російські військові атакували населений пункт із безпілотника. Внаслідок цього поранення дістав 34-річний чоловік. Медики діагностували в нього акубаротравму, струс головного мозку та ушкодження ока.

Крім того, у Білозерці кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до трьох. До лікарні звернулась 36-річна жінка з контузією та струсом мозку. Усім постраждалим призначено амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Миколаївський район. Унаслідок ранкової атаки «шахедів» та падіння уламків постраждали двоє людей.

Вранці, 23 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Кривий Ріг із застосуванням ударних безпілотників. У місті зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. 

Теги: Херсон дрон окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження
Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження
Херсонщина оголосила обов’язкову евакуацію населення ще у кількох селах
Херсонщина оголосила обов’язкову евакуацію населення ще у кількох селах
Буданов назвав головну умову Перемоги України
Буданов назвав головну умову Перемоги України
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua