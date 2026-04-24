Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження

Росія посилила дронові атаки під Херсоном. Людей закликали не виходити

Небезпечну ділянку перекрили, після атак зросла кількість поранених

Російські окупанти активізували атаки безпілотниками у передмісті Херсона. Через підвищену загрозу місцева влада закликала мешканців обмежити пересування на окремих ділянках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

Особливо небезпечною залишається ділянка Бериславського шосе – від ТРЦ «Фабрика» до Інженерного. Там фіксується висока активність ворожих дронів.

«Через високу активність ворожих безпілотників на Бериславському шосе на відрізку від ТРЦ «Фабрика» до Інженерного просимо жителів цього селища, а також сусідніх Зеленівки та Текстильного обмежити рух цією ділянкою», – йдеться у повідомленні.

Паралельно обласна військова адміністрація повідомляє про наслідки обстрілів за останні дні. У селищі Комишани внаслідок атак 23 і 24 квітня постраждали кілька людей. Зокрема, 66-річна жінка, яка двічі потрапила під обстріли, отримала мінно-вибухову травму та контузію. Їй призначили амбулаторне лікування.

Також 23 квітня поранень зазнали 70-річний чоловік і 69-річна жінка – у них діагностували мінно-вибухові травми та акубаротравми.

Наступного дня, 24 квітня, в Комишанах постраждала ще одна місцева жителька – 48-річна жінка. У неї зафіксували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Близько 9:00 російські військові атакували населений пункт із безпілотника. Внаслідок цього поранення дістав 34-річний чоловік. Медики діагностували в нього акубаротравму, струс головного мозку та ушкодження ока.

Крім того, у Білозерці кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до трьох. До лікарні звернулась 36-річна жінка з контузією та струсом мозку. Усім постраждалим призначено амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Миколаївський район. Унаслідок ранкової атаки «шахедів» та падіння уламків постраждали двоє людей.

Вранці, 23 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Кривий Ріг із застосуванням ударних безпілотників. У місті зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури.