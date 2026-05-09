Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації
У Києві біля меморіалу Вічної Слави зібралася група проросійських осіб
фото: скріншот з відео

Представники УПЦ Московського патріархату провели молебень біля меморіалу

Сьогодні, 9 травня, попри воєнний стан та загрозу обстрілів, біля меморіалу Вічної Слави в Києві зібралася група осіб із проросійськими поглядами. Заходи з вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні не обійшлися без конфліктів та антидержавних гасел. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Obozrevatel.

Ситуація загострилася, коли одна з присутніх жінок почала публічно транслювати зі свого мобільного телефону радянську музику. Після законної вимоги поліції припинити трансляцію пропагандистських маршів, жінка вступила у відкриту суперечку з правоохоронцями.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Важливо! Демонстрація радянської символіки та пропаганда тоталітарних режимів в Україні заборонена законом.

Окремі учасники зібрання почали озвучувати тези, які повністю збігаються з російською пропагандою. Зокрема, лунали вигуки про «гражданскую вайну в Україні» та звинувачення в тому, що «брат брата убіває». Такі маніпуляції відбуваються на тлі щоденних вбивств українців російською армією.

Пізніше до меморіалу підійшли представники УПЦ Московського патріархату, які провели свій молебень.

Зазначимо, сьогодні, 9 травня, Україна разом із державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що для нашої держави це свято давно перестало бути формальним, адже сьогодні українці на полі бою доводять, що є невід’ємною частиною європейської родини. 

Володимир Зеленський підкреслив, що, захищаючи свою незалежність, український народ одночасно захищає всю Європу.

Читайте також:

Теги: Київ парад пам'ять памятник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через аварію на мережах рух транспорту мостом наразі ускладнено в обидва боки
10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)
Вчора, 16:33
Основним переносником сказу у природі є лисиці
У столичних лісах проводиться вакцинація диких тварин від сказу: що треба знати киянам
1 травня, 08:39
Одним із учасників аварії став вантажний автомобіль
ДТП на Берестейському проспекті: рух у бік станції метро «Шулявська» ускладнено
27 квiтня, 08:33
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
22 квiтня, 08:24
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
21 квiтня, 16:18
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
Рух транспорту вулицею Тростянецькою частково обмежено до 27 квітня (схема)
20 квiтня, 15:07
Серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
19 квiтня, 13:31
Медики зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом
Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині
17 квiтня, 15:16
За допомогою розсувної драбини рятувальники евакуювали людей із палаючої квартири
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
15 квiтня, 11:10

Новини

Ціни на полуницю в Києві дивують: скільки коштує кілограм
Ціни на полуницю в Києві дивують: скільки коштує кілограм
У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації
У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир
У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир
Названо переможця конкурсу «Вікі любить пам’ятки» на Київщині (фото)
Названо переможця конкурсу «Вікі любить пам’ятки» на Київщині (фото)

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua