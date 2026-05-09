У Києві біля меморіалу Вічної Слави сталися провокації

Представники УПЦ Московського патріархату провели молебень біля меморіалу

Сьогодні, 9 травня, попри воєнний стан та загрозу обстрілів, біля меморіалу Вічної Слави в Києві зібралася група осіб із проросійськими поглядами. Заходи з вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні не обійшлися без конфліктів та антидержавних гасел. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Obozrevatel.

Ситуація загострилася, коли одна з присутніх жінок почала публічно транслювати зі свого мобільного телефону радянську музику. Після законної вимоги поліції припинити трансляцію пропагандистських маршів, жінка вступила у відкриту суперечку з правоохоронцями.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 9, 2026

Важливо! Демонстрація радянської символіки та пропаганда тоталітарних режимів в Україні заборонена законом.

Окремі учасники зібрання почали озвучувати тези, які повністю збігаються з російською пропагандою. Зокрема, лунали вигуки про «гражданскую вайну в Україні» та звинувачення в тому, що «брат брата убіває». Такі маніпуляції відбуваються на тлі щоденних вбивств українців російською армією.

Пізніше до меморіалу підійшли представники УПЦ Московського патріархату, які провели свій молебень.

Зазначимо, сьогодні, 9 травня, Україна разом із державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що для нашої держави це свято давно перестало бути формальним, адже сьогодні українці на полі бою доводять, що є невід’ємною частиною європейської родини.

Володимир Зеленський підкреслив, що, захищаючи свою незалежність, український народ одночасно захищає всю Європу.