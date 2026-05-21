Нові велодоріжки та додаткові смуги: як просувається ремонт вулиці Міської

glavcom.ua
Вулицю Міську побудували ще в 50-х роках, а востаннє реконструювали майже 30 років тому
фото: КМДА
У Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність, інформує «Главком».

Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. Згодом тут облаштують нову мережу освітлення, тротуари з плитки та сучасні велодоріжки, простір із дотриманням усіх принципів безбар’єрності.

Запланована ділянка ремонту – майже 2 км
Вулицю Міську побудували ще в 50-х роках, а востаннє реконструювали майже 30 років тому. Щодня нею курсує величезний потік вантажівок і транзитного транспорту з міст Київщини (Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та Ворзеля). Через велике навантаження ділянка завдовжки майже 2 км потребувала капітального оновлення. Щоб розв'язати проблему заторів, проїжджу частину розширять, додавши по одній смузі в кожному напрямку.

На локації триває влаштування піщаної та щебенево-піщаної основи дороги під подальше асфальтування
Наразі роботи виконують із частковим перекриттям руху. Будівельники оновлюють ділянку від вулиці Синьоозерної до Гостомельського шосе (по парній стороні). Основні дорожні роботи та повноцінне відновлення руху в обидва напрямки планують завершити до кінця поточного року.

Нагадаємо, до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

Також до 25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро «Почайна». На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.

