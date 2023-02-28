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У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова можливість

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова можливість
Створений квиток буде дійсним до опівночі

Кияни та гості столиці матимуть можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки

Команда КП ГІОЦ удосконалила функційність транспортної карти в міському застосунку «Київ Цифровий». У новій версії застосунку поїздки на транспортній карті можна перетворювати на QR-квитки. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич. 

Раніше існувала можливість лише придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою застосунку. Тепер користувачі, які додали транспортну карту в застосунок, можуть перетворювати поїздки з карти на QR-квитки.

Щоб створити QR-квиток з поїздки потрібно:

  • вибрати транспортну карту в застосунку;
  • натиснути «Створити QR-квиток». 

Квиток з поїздки з’явиться в загальному списку QR-квитків.

Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день. 

QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі так само, як і звичайні. Відмінність у тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної карти. Щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм.

У міському застосунку продовжать вдосконалювати цифрові сервіси для оплати проїзду.

«Київ Цифровий»застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад 2 мільйони містян. Нова версія вже доступна для завантаження на iOS та Android.
Теги: громадський транспорт технології квиток столиця

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