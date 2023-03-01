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У Київській області лунатимуть вибухи

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Київській області лунатимуть вибухи
У Вишгородському районі проводитимуться планові роботи ДСНС
фото з відкритих джерел

Мешканців столиці та області закликають зберігати спокій

У Києві та передмісті у середу, 1 березня, лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Сьогодні, 1 березня, у Вишгородському районі проводитимуться планові роботи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Мешканців Київщини та столиці закликають зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: сапер вибух Київщина ДСНС

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