У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні
Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 роки

НАБУ і САП викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже $1 млн, а кінцева вартість становила близько $900 тис. (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання). 

Крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 роки, а саме занизила їх вартість на понад 16 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників.

Нагадаємо, колишній суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик, обвинувачений у корупції, може уникнути покарання. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися».

У  2016-му служитель Феміди попався на хабарі $5 тис., які  ховав під суддівською мантією у спеціально вшитій для цього внутрішній кишені. Гроші взяв за ухвалення рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів. З 2017 року – справа Петрика розглядалася різними судами: спочатку Печерським райсудом, а з 2019 року і до сьогодні –  Вищим антикорупційним судом.

