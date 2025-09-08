Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.