Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла фото 1
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними СБУ та Київської міської прокуратури, роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організував колишній високопосадовець податкової служби
Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру
5 вересня, 10:27
У Дніпрі виникли пожежі
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото
5 вересня, 08:59
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
30 серпня, 06:27
Російський удар по Києву забрав життя 19 людей
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
28 серпня, 18:57
У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
22 серпня, 05:16
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
21 серпня, 08:57
У Мукачеві зафіксовано влучання
Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство
21 серпня, 05:34
Петанк – це гра, в яку можуть грати всі, незалежно від віку
Петанк у Києві: де зіграти в улюблену французьку гру
19 серпня, 20:16
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49

Новини

Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла
Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла
Після удару по Святошинському району з-під завалів дістали 18 загиблих котів
Після удару по Святошинському району з-під завалів дістали 18 загиблих котів
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито
У Києві на Харківському шосе трапилася моторошна аварія, рух перекрито

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8861
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8390
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2541
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
2337
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua